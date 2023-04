Durante los últimos días, Arelys Ramos ha vivido junto a Jaime Nava y Artùr Dainese en la 'Playa de los Olvidados' después de que el público la eligiera como la menos votada en la gala de este jueves. Ahora, los telespectadores han decidido que es Arelys quien debe abandonar definitivamente 'Supervivientes' y regresar a España antes de tiempo. Así lo ha confirmado Ion Aramendi en la gala de este domingo, como viene siendo habitual, despidiendo al expulsado definitivo de la semana después de varios días con el televoto abierto para conocer qué concursante debía abandonar Honduras. "Lo sabía. Os lo dije", ha sido la primera reacción de la cubana al escuchar su nombre en la boca del presentador.

Antes de su regreso a España, Arelys Ramos se ha sincerado con Ion Aramendi sobre su paso por el concurso y sobre el momento en el que toca decir adiós a los Cayos Cochinos: "Hombre… Evidentemente me hubiese gustado quedarme, pero sabía cuando llegué a la playa que ellos llegaban ya aquí un tiempo y que era difícil. Ellos han hecho un buen tándem y creo que van a llegar lejos. Pero bueno, estoy orgullosa de donde he llegado. Qué le voy hacer. Me hubiese gustado estar más tiempo pero no ha podido ser, pues ya está. Nos vemos en Madrid", ha dicho con el semblante serio.

Arelys Ramos se despide de 'Supervivientes' tras conocer la ruptura de Yulen Pereira y Anabel Pantoja

Un adiós que llega tan solo unos días después de recibir la visita de su hijo, Yulen Pereira, y enterarse en directo de la ruptura entre el esgrimista y Anabel Pantoja. La cubana nunca ha tenido buen feeling con la colaboradora de televisión. Sin embargo, tras conocer la separación le preguntó a su hijo qué era lo que había pasado y cuáles eran los motivos que le había llevado a tomar esa decisión: "Fue hace un mes. Pero estoy bien. Yo estoy bien, ella está bien, estamos todos bien", aseguraba el esgrimista sin querer entrar en más detalles públicamente.

Tras conocer el nuevo estado sentimental del deportista de élite, su madre habló con Manuel Cortés, primo, además, de Anabel Pantoja. "Yo me eché a llorar, le dije que qué había pasado y cuál es el motivo", contaba. El hijo de Raquel Bollo aseguraba que "ahora mismo no sabemos nada, pero a lo mejor no es definitivo". Durante su charla con el cantante, le reveló las intenciones de Yulen Pereira de hablar largo y tendido con ella cuando regrese a España sobre todo lo que ha pasado mientras ella estaba participando y qué es lo que le podía haber hecho tomar esa decisión. A pesar de que quiere esperar a escuchar las palabras de su hijo, Arelys ya tiene un motivo en mente: "En diciembre se vieron, pero ella estuvo todo enero en Canarias haciendo un programa y Yulen entrenando y luego ella vino y él se fue", explicaba. "Están todo el rato al contrario", recalcó Manuel Cortés.