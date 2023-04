Arelys, la madre de Yulen Pereira: le imponen nominación disciplinaria tras una fuerte pelea con Yaiza

'Supervivientes' ha tomado una dura determinación con Arelys, madre de Yulen Pereira, y Yaiza tras el último encontronazo de ambas. Las dos supervivientes están nominadas disciplinariamente de cara a la próxima semana. Han sido las protagonistas de una gran bronca tras perder los papeles e invadir el espacio de la otra. Todo comenzaba en plena noche cuando el grupo de supervivientes debatía si desayunar o no coco caramelizado en el fuego que les quedaba. Después de alzarse la voz y no dar el brazo a torcer, ambas se acercaban y Arelys terminaba retirando a Yaiza con su mano.

Fue tal la tensión entre las dos que Asraf Beno y Ginés se interpusieron entre ambas para separarlas. Esto no calmaba los ánimos y seguían a la distancia gritándose cosas. Arelys no entendía porqué ahora había que estar pensando en cocinar el coco. "No hay necesidad de comerlo así para desayunar. Te doy mi opinión", le repetía a su compañera antes de que se desatara la tormenta. Yaiza, por su parte, quería que se aceptara que el grupo lo quería así y no se echaba para atrás.

Antes de la expulsión Jorge Javier Vázquez les comunicaba la decisión que la organización en Honduras había tomado como castigo por su comportamiento. Ya se lo había avanzado a su hermano, presente en plató, cuando hablaban sobre ella: "Ha tenido una noche complicada, un altercado con Yaiza y va a tener consecuencias".

Yaiza le gana el pulso a Katerina y permanece en la isla

Yaiza ya sabe que va a estar otra semana nominada después de ganar el televoto contra Katerina y comunicarle la nominación disciplinaria por su encontronazo con Arelys. Asraf era el primero en salvarse después de que Adara fuera la elegida para ello días antes. Katerina ya había pedido irse con anterioridad y durante esta noche volvió a dejarlo claro. De hecho, tal eran las ganas que tenía de marcharse que Jorge Javier Vázquez no pudo despedirse de ella desde su conexión en Madrid. "No me ha dado tiempo a despedirme. Tenía miedo de que le dijéramos que se tenía que quedar", bromeaba el presentador.

Ahora estará junto a Jaime Navas y Artùr Dainese en 'Playa de los olvidados' como una desterrada más hasta que se decida su futuro en el formato se decida con un televoto exprés. "Con ellos te tendrás que organizar, de momento la vida sigue", le animaba en su llegada a su nueva localización. "Estoy aquí los días que tenga que estar pero me encantaría volver a Madrid", recalca a pesar de estar contenta de reencontrarse con sus compañeros.