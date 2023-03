El clan Rivera sigue dando mucho contenido a 'Sálvame'. En la tarde de este miércoles, Arancha Rivera, prima de Canales Rivera, ha entrado en directo al programa para pararle los pies y hacer una petición en firme: que dejen de llamarle 'demonia'. Fue su primo el encargado de sacarle ese mote que, ahora, se ha convertido en la manera de dirigirse a ella cuando se habla públicamente de la hija de Antonio Rivera. "Si la pude haber llamado demonio y lo habéis grabado, no me gusta nada y no me siento orgulloso de haberlo dicho", dijo por aquel entonces. Sin embargo, año y medio después, a Arancha Rivera se le sigue llamando así. Hasta ahora, que ha dado un golpe sobre la mesa y ha pedido en directo que dejen de hacerlo.

Visiblemente muy enfadada, Arancha Rivera ha descolgado el teléfono y se ha puesto en contacto con la dirección del programa de Telecinco para entrar en directo y estallar contra ellos. "Es hora de que esto no se hable más. Yo me llamo Arancha Rivera y no tengo ningún mote de demonio. No quiero volver a escucharle a nadie más decir ese nombre. Es lo único que pido. No me hace nada de gracia, ni a mí ni a nadie. Yo tengo dos hijos menores y no tienen ninguna necesidad de ver esas imágenes donde se me llama demonio. Lo único que os pido que dejéis el tema demonio", comenzaba diciendo mientras los colaboradores de televisión no podían reprimir las risas.

Arancha Rivera, muy enfadada, llama en directo a 'Sálvame'

"Yo llamaba únicamente para solucionar este problema, Jorge", continuaba diciendo la aludida. Durante la intervención telefónica, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado la presencia de Canales Rivera y, asegurando que es un fiel seguidor de 'Déjate Querer', ha intentando acercar posturas entre los dos primos. "Aquí tienes a tu primo, ¿qué te gustaría decirle?", le preguntaba a Arancha. "Pues ya lo he dicho. No quiero ver esas imágenes nunca más porque no hay ninguna necesidad y no estoy obligada a ver esas imágenes ni a escuchar esas palabras. Así que os pido por favor pero tanto a él como a todos que no se nombre más esa palabra porque me llamo Arancha Rivera y nada más", continuaba haciendo hincapié en lo mismo.

Canales Rivera se defiende tras el monumental enfado de su prima

El popular presentador, entre risas, quería saber qué es lo que te molesta en realidad de la imagen que estaban emitiendo en ese momento en la que aparecía el cuerpo de un dibujo en forma de demonio con el rostro de Arancha Rivera. "Me molesta todo. No tengo más que hablar (...) Sobre todo por mis hijos que son menores de edad. No tengo más que hablar, Jorge. Ya he dicho lo que pienso", continuaba explicando ya muy molesta. Jorge Javier ha querido saber por qué cree ella que su primo, Antonio Canales, la bautiza como demonio, algo que el aludido ha respondido de manera inmediata: "Yo no la bautizo, eh. Fue un comentario desafortunado y en una conversación privada", se defendía el propio Canales.

Este nuevo enfrentamiento ha llegado después del homenaje a Riverita, elegido como hijo predilecto de Barbate. Esto ha hecho que se reabrieran viejas heridas en la familia Rivera. ¿El motivo? El torero no tiene relación ni con su tío Antonio ni con ninguna de sus primas. De hecho, continúa el conflicto con una de ellas, Arancha, a quien en privado y en mitad de una agria polémica mediática llamó “demonio”. Harta, la aludida ha decidido descolgar el teléfono y defenderse públicamente.