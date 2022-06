Mariana, Yulen o Anuar Beno. Uno de los tres se convertiría en el nuevo expulsado de ‘Supervivientes‘ y pondría rumbo a pasar unos días junto a Marta Peñate en el nuevo «palafito» de esta edición. La primera en salvarse ha sido la modelo venezolana seguido del esgrimista lo que convertía al hermano de Asraf Beno en el último expulsado de esta edición. «Con muchos nervios, estar en esta posición te pone muy tenso, no sabes qué puede pasar, se puede acabar tu sueño», decía antes de conocer el veredicto final.

Esta eliminación llega en una semana complicada donde se ha derrumbado en más de una ocasión al no sentirse del todo comprendido por sus compañeros, además de por el cansancio propio de la isla y el hecho de pasar hambre. Se derrumbó en más de una ocasión y no ha podido evitar hacerlo de nuevo cuando Jorge Javier Vázquez ha desvelado que tenía que abandonar la palapa. Anuar Beno no ha podido evitar las lágrimas al tener que despedirse de sus compañeros. Tal y como ha asegurado el presentador, el joven ha hecho la despedida más emotiva de lo que llevamos de concurso.

«Ver esta imagen por última vez… echo la vista atrás y he convivido con todos. Con unos me he insultado más que con otros, pero creo que con todos he compartido momentos bonitos«, comenzaba diciendo visiblemente emocionado. El hermano del novio de Chabelita Pantoja no ha sido incapaz de contener el llanto al despedirse de cada uno de sus compañeros con emotivos abrazos. Además ha aprovechado la ocasión para pedir perdón a algunos de sus compañeros con los que ha tenido sus más y sus menos: «Quiero pedir perdón a los que…», comenzaba diciendo llorando. «En serio. Me he dado cuenta aquí que no soy tan guay ni tan divertido como me pensaba. También tengo mis taras. Muchas gracias por haberme dado cuenta que hay cosas que tengo que mejorar en mí», explicaba Anuar Beno entre lágrimas antes de poner rumbo al palafito donde se convertirá en el octavo parásito de esta edición.

No será hasta el próximo domingo cuando conozcamos quien es el expulsado definitivo de esta semana de ‘Supervivientes’. Marta Peñate o Anuar Beno. Uno de los dos tendrá que decir adiós al maletín y a la experiencia de estar en los Cayos Cochinos y tendrá que regresar a España. En el caso de que sea la que concursante de ‘La isla de las tentaciones’ lo hará de una manera agridulce ya que en estos momentos su novio, Tony Spina, está poniendo rumbo a Honduras para sorprender a su pareja y, de paso, convertirse en el «fantasma del pasado». Está claro que el domingo viene una gala cargadita de momentazos.