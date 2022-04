La nueva edición de ‘Supervivientes‘ está a la vuelta de la esquina y, a la espera de que Telecinco confirme la fecha de estreno, los diferentes programas de Mediaset están anunciando los nombres de los concursantes. Este sábado, ‘Socialité’ ha sido encargado de confirmar a Anuar Beno, hermano de Asraf Beno, como el noveno participante oficial del reality de aventuras presentado por Jorge Javier Vázquez.

Aunque parecía que iba a concursar Asraf Beno, Telecinco ha sorprendido a todos al confirmar a su hermano, Anuar, como uno de los concursantes que tendrá que tirarse del famoso helicóptero para vivir diferentes aventuras en Honduras. «Tenía unas ganas tremendas de poder contároslo, de reírnos, de pasárnoslo bien, de vivir esta experiencia tan loca y tan enriquecedora y de que lo disfrutéis con todos nosotros. Un besito y nos vemos pronto. ¡Qué comience la aventura!», aseguraba el joven en su vídeo emitido en el programa de Telecinco.

Echando la vista atrás, conocimos al cuñado de Chabelita Pantoja cuando Asraf entró a concursar en ‘GH VIP‘. Entonces, ejerció como defensor en plató y mantuvo una muy estrecha relación con la hija de Isabel Pantoja. Al igual que su hermano, es modelo y ha hecho muchas campañas de publicidad con marcas de renombre. También ha hecho sus pinitos como actor. Ahora tendremos la oportunidad de conocer más de cerca al joven y está claro que volverá a ser un quebradero de cabeza para la tonadillera.

El hermano de Asraf compartirá aventuras con Anabel Pantoja, a quien conoce muy bien. Aunque no será la única. El joven se une así a un plantel de concursantes que dará mucho que hablar en los próximos meses. Así encontramos a Charo Vega, Mariana Rodríguez, Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja e Ignacio de Borbón. Además, SEMANA ha podido confirmar la participación del cómico Juan Muñoz y los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ Alejandro Nieto y Tania Medina.

Anuar, ¿el nuevo azote de Isabel Pantoja?

Lo que está claro es que la participación de Anuar Beno dará que hablar en los próximos meses debido a su estrecha relación con el clan Pantoja. Según ha explicado Nuria Marín, el joven fue colaborador de ‘Cazamariposas’ y hablaba mal de la familia de la tonadillera detrás de las cámaras. De la misma forma, también se aclarará la relación que tuvo con Chabelita Pantoja, con la que en su día se rumoreó que mantuvo un idilio cuando todavía no era pareja de Asraf.

Sin embargo, según explicó Rafa Mora en aquel momento, el hermano de Asraf ya reconoció que «hubo tonteo y algún beso, pero que durmió en el sofá». Un idilio que provocó la enemistad con Amor Romeira puesto que la colaboradora de televisión también tuvo un tonteo con él. «Tuvimos una discusión porque ellos se enrollaron después«, llegó a declarar. Además conoceremos cuál es la relación actual entre Chabelita y Anuar debido a que en 2019 el joven declaró que la hija de Chabelita Pantoja no le gustaba para su hermano.

Kiko Matamoros, la estrella de la edición

Kiko Matamoros tiene la intención de que su paso por Honduras le sirva para desconectar y vuelva con la mentalidad renovada. Eso sí, le da respeto las posibles disputas que surjan durante la convivencia. «Tengo un poco de ansiedad. Será en días cuando nos vayamos. Dejo una estabilidad que no tenía desde hace mucho tiempo. Tengo una comunicación con mis hijos maravillosos y una pareja con la que llevo tres años y la voy a echar mucho de menos. Tengo muchas esperanzas en hacer bien las cosas y no defraudar a la gente que ha confiado en mí», insiste. De la misma forma, el colaborador de ‘Sálvame’ reconoce que también le da miedo el hambre que puede pasar en Cayos Cochinos porque «soy un hombre que come un montón». Marta López Álamo será la encargada de defenderle en plató y el colaborador demostrará que «puedo vivir sin aditivos y conservantes»

