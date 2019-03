Antonio Tejado se ha convertido en el noveno expulsado de ‘GH DÚO’, una posición que hace sentir muy orgulloso al andaluz, que ayer confirmó a Jorge Javier Vázquez su orgullo por haber aguantado todo ese tiempo: “Estoy supercontento de haber estado más de dos meses en un ‘reality show’. Estoy muy contento con mi paso por el programa”

Lo cierto es que la presencia del sobrino de María del Monte en la casa de Guadalix ha dado muchísimo juego tanto por lo que ha sucedido dentro del concurso como por todas las informaciones que se han dado de su vida fuera de él. Aprovechando la felicidad del expulsado y su buena disposición, Jorge Javier preguntó a Antonio por todas las mujeres con las que se le ha relacionado en estos dos meses de encierro y él fue aclarando cuál era la verdad en cada situación.

Tejado aseguró no conocer a Ambrosia, y su cara al ver las imágenes de la chica parecía bastante sincera y de Amor Romeira negó absolutamente todo. La sorpresa de la noche llegó cuando Vázquez le preguntó acerca de su pasado homosexual y la expareja de Rosario Mohedano decidió sincerarse: “A ver Jorge, antes de la boda no, mucho antes. Yo a la boda llegué habiéndolo probado todo. He sido muy romano en mi vida”.

Como no podía ser de otra manera, la salida de Tejado puso el foco también sobre Candela. La que fuera su pareja de concurso no dudó en mostrar su felicidad tras conocer que su ex perdía las posibilidades de convertirse en ganador del programa y, a pesar de que la madre de Antonio trató de evitarlo con advertencias a su hijo, el enfrentamiento entre Antonio y su exnovia ocupó gran parte de la noche.