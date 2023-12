Antonio Rossi y Cristina Tárrega protagonizan un duro encontronazo en directo

Antonio Rossi es uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla. El periodista especializado en crónica 'rosa' se ha convertido en un habitual de 'Vamos a ver', como ya hiciera en 'El programa de Ana Rosa' antes de que la reina de las mañanas desembarcarse en la franja de las tardes de Telecinco. Es en el plató del 'magazine' que presenta Joaquín Torres desde el que ha protagonizado un duro encontronazo con su compañera Cristina Tárrega. Los dos colaboradores se han enzarzado en una discusión de alto voltaje. ¿El motivo? Las llamadas y mensajes intimidatorios que está realizando Bárbara Rey a profesionales del medio para desacreditar a su hijo, Ángel Cristo Jr. Según varios colaboradores, la 'vedette' y su hija, Sofía Cristo, están poniéndose en contacto con ellos para dejarles claro su malestar con seguir alimentando la entrevista que coincidió a 'De viernes'. Mientras Cristina ha negado estas informaciones, Rossi se ha mostrado tajante con la actitud de las dos mujeres.

Antonio Rossi recrimina a su compañera la actitud de Bárbara Rey

En enfrentamiento entre Antonio Rossi y Cristina Tárrega ha comenzado cuando la colaboradora ha defendido la actitud de Bárbara Rey. "No es que esté llamando o no a colaboradores, es que tiene muchos amigos en la industria de la televisión. Por tanto, habla con esos amigos", ha explicado al tiempo que insistía que la forma que ha encontrado la 'vedette' para desahogarse. "Y nada más", ha añadido. Unas palabras que no han sentado nada bien al periodista sevillano. "Habla sabiendo con quién habla. Que luego esa gente se sienta en un plató y lo cuenta. Si tú misma, la semana pasada, el último día que viniste dijiste aquí 'he hablado con Bárbara Rey y me ha dicho tal, tal y tal'", le ha recordado.

Al verse señalada, Cristina Tárrega ha subido el tono de la conversación. "En mi caso yo lo dije, sí, pero a mí me ha llamado toda la vida igual haya un problema o no haya un problema. Yo hago lo que me da la gana porque yo la conozco de toda la vida. Qué tontería es esta", se ha defendido la mujer de 'Mami' Quevedo. "Acabas de decir que habla con compañeros y se desahoga y que luego no lo cuentan en plató. Yo te acabo de decir que tú lo contaste la semana pasada a los diez minutos de hablar con Bárbara Rey", ha reiterado Rossi. Pero, contra todo pronóstico, ahí no ha quedado la cosa.

Cristina Tárrega explota contra su compañero de 'Vamos a ver'

El tenso desencuentro ha pasado a mayores, con una Cristina Tárrega cada vez más enfadada por los señalamientos de Antonio Rossi. "Pero es que conmigo se ha desahogado hasta de la paella si le ha salido mal, ¿lo entiendes? Que te gusta mucho el dedo. No señales tanto. Estás muy agresivo por las mañanas, hombre, ya vale con el dedito", le ha reprendido sin poder aguantar más las acusaciones del colaborador. "No, eso no es ser agresivo", le ha contestado Rossi, dejando claro que no oba a aceptar que le tacharan de esa manera.

Finalmente, Joaquín Prat ha intervenido para poner paz en el plató de 'Vamos a ver' al ver que la discusión estaba tomando una dirección complicada. "En este programa que reine la paz y el respeto mutuo", dando por terma y la fuerte discusión entre sus compañeros.