Antonio Orozco llora al recordar la muerte de la madre de su hijo

‘La Voz’ no deja de regalarnos momentos increíbles. Este lunes, Antonio Orozco no podía evitar las lágrimas al ver la actuación de Auba Murillo, que interpretaba el tema ‘Aunque tú no lo sepas’. El cantante no podía parar de llorar, ya que eran muchos los recuerdos que se le vinieron al oír cantar a la joven.

Unos segundos antes de que empezara la actuación, Antonio Orozco se derrumbaba, ya que ya se esperaba lo que iba a sentir. De hecho, no paró de llorar durante los minutos que duraba la actuación. Y es que no pararon de venirle recuerdos, entre los que estaba seguramente la muerte de la madre de su hijo, que falleció en 2017.

El coach, con la voz entrecortada y muy emocionado, ha confesado que ha visto pasar su vida por delante: “Pobre de mí, que donde pensé que había silencio, solo había ruido. Ha pasado mi vida a cámara lenta, hay algo que es imposible de describir, y es lo relativo del tiempo. La música y las personas tienen una capacidad casi desconocida de ser capaces de detener el tiempo. Ahora mismo gracias a tu voz, mi vida pasó lentamente, delante de mi mente. Esto es algo que no se puede pagar, solo sentir”.

Auba es una de las integrantes del equipo de Pablo López, y su voz consigue emocionar a todos los ‘coaches’ de ‘La Voz’. Tras el final de su actuación, el cantante se acercó a Antonio y dijo emocionado: “Ella tiene una virtud que es la de mirar cantando. El momento eres tú, y yo te juro que te voy a vivir descaradamente, te voy a vivir todos los días de mi vida”.

