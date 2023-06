Antonio Montero se desahoga: esto es lo que piensa de Carlota Corredera

Han pasado dos años desde que Antonio Montero viviera uno de los momentos más tensos e incómodos que se recuerdan en la historia de 'Sálvame'. En mayo de 2021, el periodista comentó en el programa que, a su juicio, Rocío Carrasco era "una mala madre". Sus palabras irritaron tanto a Carlota Corredera que lo echó del plató. "No voy a permitir que este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco después de todo lo que ha contado. No lo voy a permitir. Si él se queda en plató yo me voy. Se acabó. Esto no es un juego", le dijo. Este viernes, en la última tarde del espacio, el periodista se ha sincerado sobre lo que piensa de la presentadora.

“Se equivocó cuando me invitó a irme del plató", sentencia Antonio Montero al hablar de Carlota Corredera

Antonio Montero se ha sincerado al recordar aquel rifirrafe que acabó de la peor manera. Con él fuera del plató y que provocó un aluvión de críticas a la de Vigo. "La considero una buena persona, una persona ultrasensible a ciertas cosas. Creo que se equivocó cuando me invitó a irme del plató. Sinceramente creo que fue algo que un periodista no debe decir a otro periodista", ha dicho.

"Simplemente tengo que decir que la considero una grandísima profesional, una bellísima persona, muy vehemente y que cree mucho en lo que ella quiere sentir o en lo que hace", continuaba.

“Es una mujer agradecida y poco resentida", ha destacado María Patiño

Kiko Matamoros se sumaba a los comentarios sobre Carlota. "No le guardo rencor a Carlota. Yo ya dije que yo ek debo a carlota estar aquí. Además en los momentos difíciles, ella me ha apoyado mucho. Yo a carlota la quiero mucho y le deseo lo mejor sea como sea, haga lo que haga", ha asegurado el madrileño. Asimismo, ha recalcado que la periodista lo ha "ayudado mucho" y que le guarda un especial afecto a su pareja: "A Carlos, su marido, le tengo mucho cariño. Le deseo lo mejor".

Carlota Corredera se despidió de 'Sálvame' en marzo de 2022. “Sálvame es el programa de mi vida, empecé en la dirección donde conocí el amor, donde fui madre", dijo tras su marcha. Incluso ha querido enviar unas palabras a sus compañeros en el cierre definitivo del formato. "Os mando todo mi apoyo y os digo: Hay vida después de sálvame". Unos comentarios sobre los que María Patiño ha opinado: “Esta es una mujer agradecida y poco resentida... El peso que ha pagado Carlota… pero ella ha renacido. Ha tenido dos ovarios para seguir estando al pie del cañón”. Por su parte, Laura Fa se sumaba a los halagos hacia la conductora: "Fue tremendamente injusta su salida porque pagó platos que no tenía que pagar. Me da pena que no está aquí despidiendo un programa que para ella era tan importante. Me voy dos momentos tristes: primero que Jorge Javier no esté aquí y, segundo, la salida tan injusta de Carlota".