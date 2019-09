6 ¿Cuándo comenzará ‘GH Vip 7’?

Ya sea con Antonio David Flores como concursante o no, dado que su participación está aún en proceso de negociación y aún no hay nada decidido, el programa debe continuar. La fecha que se maneja previsiblemente para el estreno de la séptima edición es el jueves 12 de septiembre. No obstante, la cadena aún no lo ha fijado en el calendario, dado que se podría retrasar al domingo 15 de septiembre, aunque suena con mayor fuerza el jueves como día de inicio de la aventura.