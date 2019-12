3 "Hay que tener muchas ganas de hacer daño"

Ha explicado por qué Rocío Carrasco le interpuso la querella, le acusaba de intentar arrojarla por la ventana estando embarazada. «Lo que ella cuenta no ocurrió, lo juro por mi vida», ha dicho. «Es una mentira que no tiene peso, está basada en la venganza y en hacer daño. Si eso hubiese ocurrido no me hubiesen dado la custodia compartida».