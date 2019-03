4 La respuesta del actor malagueño

“No, no, jamás. Y él lo ha dicho además que más usó esa droga”, ha dicho de forma tajante. Después, ha querido añadir detalles sobre los momentos de grabación: “Era muy gracioso porque además me decía: ‘Tienes que estar muy colocado, Antonio, pero que no se te note”, contestó mucho más relajado y con el sentido del humor que le caracteriza al malagueño.