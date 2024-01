Antena 3 lidera la segunda noche del año con 'Hermanos' pese a la semifinal de 'Masterchef Junior'

La primera noche de 'Hermanos' en este 2024 se saldó con el liderazgo absoluto de la serie en su franja. La ficción turca consiguió imponerse, con un 12.8% de share y 1.266.000 espectadores, a la gran semifinal de 'Masterchef Junior'. El concurso de Shine Iberia se conformaba con un 11.2% de cuota y era visto por poco más de 900.000 espectadores. No alcanzando el millón y situándose en segunda posición. Pese a todo, fue el mejor dato de la edición a la espera de ver qué firma la final que se emite esta noche en La 1. Telecinco continúa con su particular travesía por el desierto. Su nuevo access prime time con 'Allá tú' no funciona. Ayer anotó un 6.3% de cuota y 843.000 espectadores. Y el cine posterior, 'Misión Imposible: Nación secreta', se conformaba con un pobre 6.1% de cuota y 500.000 espectadores. El prime time de la cadena fue superado por su hermana pequeña, Cuatro.

'Pasapalabra' (Antena 3), a las 21:04 horas, con 3.366.930 espectadores y un 26.2% de share.

La 1: Aquí la Tierra 11.6%

La 2: Saber y ganar 5.8%

Antena 3: La ruleta de la suerte 20.8%

Cuatro: First dates 9.5%

Telecinco: Vamos a ver 12.5%

laSexta: Aruser @s 14.2%

Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.5%



1. La ruleta de la suerte 20.8% 1.642.000

2. Cocina abierta de Karlos Arguiñano 17.1% 879.000

3. Aruser @s 14.2% 317.000

4. Vamos a ver 12.5% 412.000

5. La hora de La 1 11.1% 232.000

6. La mirada crítica 10.3% 213.000

1. Pasapalabra 18.4% 2.156.000

2. Aquí la Tierra 11.6% 1.399.000

3. La Promesa 11.2% 1.047.000

4. El Cazador 11% 1.156.000

5. Reacción en cadena (máximo histórico) 10.9% 1.260.000

6. Y ahora Sonsoles 10.9% 1.028.000