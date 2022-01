Antena 3 ha cerrado el año 2021 anotando buenísimos datos de audiencia que le han hecho superar a su principal rival, Telecinco, en la guerra por conseguir que el público les sintonice frente a su competencia directa. La cadena de Planeta ha cerrado el año con un buen 13,8 % de share como media, un ascenso imparable desde que diese con la tecla del éxito al programar la serie turca ‘Tierra Amarga’ para medirse contra ‘Sálvame’ y lograr robarle puntos semana tras semana, lo que se ha perpetuado como una tendencia creciente que ha hecho mucho daño a la cadena de Paolo Vasile.

Vídeo: Antena 3

Pero lo curioso en sí no es tanto los buenos datos de audiencia media de este diciembre que ha alzado a Antena 3 como líder del mes, aunque no del año, triunfo que sigue siendo de Telecinco por undécimo año consecutivo. Lo llamativo es cómo Antena 3 ha festejado con sus seguidores este triunfo, realizando una promo que van lanzando en los espacios publicitarios y redes sociales y en el que han elegido como canción ‘Como yo te amo’, un himno de Rocío Jurado, personaje que se consideraba exclusivo de Telecinco al fundamentar sobre ella el éxito de sus últimos meses, encarnado en su hija, Rocío Carrasco, y en los problemas familiares que llegaron tras su muerte. Una elección que no ha pasado desapercibido para nadie y que muchos han definido como una pula directa a la competencia y que quizá ya venía explicado por si había algún que otros despistado que no caía en la cuenta.

“Acabar el año como la televisión líder merece una promo con un tema musical antológico”. Este es el mensaje con el que Antena 3 ha anunciado a su público que son líderes de diciembre y que han logrado superar a Telecinco en su batalla por conquistar a la audiencia. Un vídeo en el que dejan claro quién es su principal rival a batir, el éxito que ha supuesto este sorpaso. Si Telecinco vencía en esta tarea al principio del año, en parte gracias a Rocío Carrasco, ahora es su madre, Rocío Jurado, la encargada de festejar con Antena 3 que son líderes de diciembre. Curiosa forma de lanzarle una pullita a la competencia que está causando furor en las redes sociales, donde partidarios y detractores de una y otra cadena se han enzarzado e un debate.

