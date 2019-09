Anna Ferrer Padilla se corta el pelo en directo y este es el resultado

Anna Ferrer Padilla ha presentado su segundo programa de ‘Morning Glory’. Aunque estaba nerviosa, la hija de Paz Padilla estaba mucho más tranquila, sobre todo después de conocer la buena acogida que ha tenido su primer programa. Pues bien, la segunda entrega no ha dejado indiferente a nadie, porque ha tomado la decisión de hacer algo que lleva tiempo planteándose.

Anna Ferrer ha presentado su segundo programa de ‘Morning Glory’

Y es que la joven ha tomado la decisión de someterse a un radical cambio de look. Llevaba ya meses diciendo en su Instagram que le apetecía hacerse un corte de pelo. Sin embargo, seguíamos viéndola con su característica melena larga con mechas californianas. Eso sí, quería esperar a después de verano para atreverse con este cambio.

Pues dicho y hecho. La joven ha querido hacérselo en el plató de su programa, y el corte no ha sido pequeño. De hecho, ha sido uno de los cortes de pelo más radicales a los que se ha sometido Anna Ferrer durante toda su vida. Su madre no podía creerse lo que iba a hacer: «Mi madre no está nada de acuerdo con esto. No le gusta, a ella le encanta el pelo largo», desvelaba.

Anunciaba que iba a cortarse el pelo ¡en pleno directo!

El programa ha seguido su curso, pero poco después, llegaba el momento. Anna se sentaba en la silla para someterse a uno de lo momentos más tensos a los que se ha tenido que enfrentar. La peluquera le ha hecho una cola para hacerle una trenza y cortar de manera radical el pelo: «Voy a llorar», decía la joven.

El primer paso: hacer una cola

Después de la cola, una trenza

El peor momento: ¡cortar!

«Me levantaba y me iba…», decía Anna Ferrer mientras le cortaban el pelo. «Tengo ganas de llorar. No estoy preparada», le explicaba a Alberto Dugarte cuando este le enseñaba la cola que le habían cortada.

No estaba preparada para el gran cambio

«Renovarse o morir», decía Anna tras el radical corte

Anna Ferrer estaba espectacular. Un cambio que le favorece muchísimo y que es tendencia. Después del corte, han tenido que repasar las puntas para que el pelo quedara perfecto. «Ahora la gente me va a dejar de seguir. Hombre, espero que no», decía entre risas. «Ahora siento el fresquito en la nuca», apuntaba.

Ella seguía sin verse con el nuevo corte de pelo

«Sabía que me iba a cortar el pelo, llevaba dos días sin dormir. Ayer estaba lavándome el pelo y decía ‘no, la última vez que me lavo mi pelo largo'», explicaba Anna.

Tras el corte, le hicieron ondas

¡Sorpresa!

A Anna Ferrer no le ha disgustado el gran cambio