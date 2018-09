Angie Rigueiro, la presentadora de televisión que triunfa en Instagram

8 ¿Temes las críticas de las redes sociales?

No. Soy una persona que me río mucho de mí misma. Cuando me equivoco, no me importa. Hay veces que te pillan desprevenida, pero no me importa. Creo que la crítica siempre va a estar ahí, no le vas a gustar a todo el mundo. Lo único que hay que hacer es sentarte todos los días, hacer un buen trabajo , ser riguroso con la información e intentar mejorar.