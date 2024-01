Andrea y Álvaro protagonizan la primera hoguera de confrontación de 'La Isla de las Tentaciones 7'

El tercer episodio de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ ha llegado a la parrilla de Telecinco repleto de polémica. Si bien anteriormente la pareja formada por Alba y Rober se daba cuenta de que no quería seguir con la experiencia, ahora han seguido sus pasos Álvaro y Andrea, o más bien esta última. Tan solo unas horas en Villa Montaña han bastado a la joven para percatarse de que su noviazgo no iba como esperaba. Por ello ha protagonizado junto a su novio la primera hoguera de confrontación de la edición.

Cuando Álvaro llegaba con el resto de sus compañeros a la playa para ver imágenes de su pareja, no podía imaginar que la noche daría un giro de 180 grados para él. Al despedir al resto de concursantes, Sandra Barneda le pedía únicamente a él que se quedara en su sitio. Unos minutos más tarde entraba en escena Andrea dispuesta a poner punto final a su relación.

Desde el primer instante ha podido palparse la tensión en el ambiente, y la presentadora ha añadido aún más si cabe al pronunciar sus famosas palabras: “Andrea y Álvaro, hay imágenes para vosotros”. En los vídeos podía verse que Álvaro se lo estaba pasando realmente bien con una de las solteras, Mónica, algo que no gustaba en absoluto a la malagueña: “Qué asco me das, me das asco”, aseguraba. Por su parte, el joven seguía firme en sus convicciones a la hora de creer que “no ha hecho nada”.

Álvaro y Andrea toman la decisión definitiva antes de abandonar 'La Isla de las Tentaciones'

Ni las lágrimas de Álvaro han servido para que Andrea cambie de parecer. La participante no ha dudado en revelarse contra su novio y demostrarle que no estaba de acuerdo con sus actitudes con Mónica, a quien considera “la mosquita muerta”: “Ya no hay nada. Te lo has cargado todo. No sabes lo que me alegra haberme dado cuenta con 18 años. No me salen ni las lágrimas”, confesaba la joven. Por su parte, él atacaba: “Me trataste como una mierda delante de todo el mundo siendo tu pareja de dos años”.

Aún así, Andrea considera que con el paso del tiempo llegará a ser capaz de perdonar a Álvaro: “Perdonarle sí, pero nuestra relación no es sana. Ahora voy a levantar la cabeza por fin”, admitía, para después aclarar que prefiere abandonar ‘La Isla de las Tentaciones’ “sola”. Su testimonio ha caído como un jarro de agua fría sobre el que fuera su novio, que se ha mostrado visiblemente triste por lo sucedido: “Que tu pareja de dos años, por sus inseguridades, por sus miedos… Al igual que lo está haciendo conmigo, le va a pasar con la siguiente pareja que conozca…”. Después, él también ha hecho lo propio y ha abandonado el programa solo.