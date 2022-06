La sobrina de Isabel Pantoja han tenido un pequeño momento de intimidad en Honduras. El deportista ha aprovechado un momento de relax para acercarse a la colaboradora y pasear sus manos allí donde la espalda pierde su buen nombre. En esta parte de la anatomía de la sevillana es donde comienzan unos extraños apretones de nalgas, con una serie de movimientos succionadores que han sorprendido a todos. Incluso Terelu Campos se ha mostrado atónita al ver la manera en la que el esgrimista sobaba las poderosas curvas de su compañera de ‘Sálvame‘. «Además de la esgrima podría dedicarse a amasar el pan», ha bromeado.

Pero… el calentón de Yulen no queda solo en un mero tocamiento de trasero. En su ratito de toqueteos frente a las costas del Caribe, el joven demostró su interés lamiendo el pecho de Anabel. No hablamos del pecho en su zona más candente, digamos. Su paseo «con la lengua recogiendo los saladitos» (en palabras de Jorge Javier) se centró más bien en la zona del esternón. En temas de pasión, ya se sabe: cada uno elige sus zonas…

Las imágenes de la pareja, como era de esperar, han provocado diversas reacciones en el plató de ‘Supervivientes’. Una de las primeras en pronunciarse ha sido Isa Pantoja, prima de Anabel, quien no ha ocultado que alucinaba con lo que acababa de ver: “Pensaba que era porque estaban haciendo una prueba o algo, no sabía que era de verdad”. Para Chabelita, no han ido a más porque “los dos se están conteniendo, les falta ese empujón”.