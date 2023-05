Anabel Pantoja se disculpa ante el momento crítico de Manuel Cortés en ‘Supervivientes’

Ha sido una semana muy complicada para Manuel Cortés, quien se ha visto obligado a abandonar 'Supervivientes' por prescripción médica. El hijo de Raquel Bollo ha visto cómo su sueño se hacía añicos cuando el concurso ya ha enfilado la recta final. A lo largo de la última semana, tuvo que ser aislado para someterse a diferentes pruebas médicos antes de que el equipo del programa decidiera cuál iba a ser su futuro. Durante todo este tiempo, Anabel Pantoja no ha mostrado su apoyo. Algo que sí ha hecho con su "archienemigo", Asraf Beno, el novio de su prima, Isa Pantoja.

En la última semana la que fuera colaboradora de televisión mostró su apoyó al marroquí buscando así su salvación pero no al hijo de Raquel Bollo. Esto habría generado cierto malestar con personas cercanas a ella, además de sus seguidores en redes sociales, lo que le ha obligado a tener que pedir disculpas públicamente. Anabel Pantoja no quiere ser el centro de ninguna polémica y muchos se quiere ver envuelta en los enfrentamientos familiares que hay por el concurso de Asraf, Manuel Cortés y Alma Bollo. La sevillana ha querido aclarar su error en un vídeo que ha decidido llamar "aclaración y disculpas".

Anabel Pantoja ha asegurado que no va a posicionarse en esta guerra familiar, que lo único que podría hacer es salpicarle: "No me apetece posicionamientos como si yo estuviera concursando, lo hago de corazón por mi familia y aquí a quien no le guste pues lo siento muchísimo". La sevillana ha aprovechado su presencia en redes y que ya ha puesto punto y final a un viaje de trabajo para explicarse por lo ocurrido y dejar claro que sigue defendiendo a muerte a los hijos de Raquel Bollo.

Anabel Pantoja asegura que apoya al cien por cien a sus primos, Manuel Cortés y Alma Bollo

Anabel Pantoja se ha sincerado: "Quiero hacer una aclaración públicamente porque realmente quiero hacerlo y para que la gente se quede tranquila y sea real. Fue una cagada mía. La semana pasada estuve haciendo muchas cosas de trabajo. Estuvo mi primo Manuel malo. Pensaba que estaba aislado pero no estaba nominado. Entonces Raquel me pasó el cartel. No lo subí y en este caso no apoyé esa historia", ha comenzado diciendo. "Yo quería desde aquí decir que independientemente que he apoyado a Asraf para que se quede esta semana, apoyo a mis primos cien por cien. Siempre", continúa explicándose.

"Sí, vuelvo a repetir que estoy al margen del concurso pero lo sigo. Desde aquí mis disculpas. Voy a estar siempre y aunque parezca que intente quedar bien, lo hago y lo hago de corazón porque los quiero y porque sé que me apoyaron en mi concurso. Desde aquí decir que no hay que estar en guerra con nadie. Los apoyo a muerte", ha zanjado disipando así cualquier duda sobre su apoyo a sus primos.

Manuel Cortés ha tenido que abandonar los Cayos Cochinos de Honduras por motivos de salud. El equipo médico tomaba la decisión de que su estado físico no aconsejaba su continuidad. En la gala de este domingo, el joven reconocía durante un directo con 'Conexión Honduras' que su cuerpo no estaba respondiendo bien. A lo que el presentador, Ion Aramendia, subrayaba que su estado de salud era lo principal en estos momentos. "Bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes". Acto seguido leía el comunicado definitivo: "Tras volver a realizarse todas las analíticas y las pruebas convenientes y viendo los resultados de estas y tu situación clínica, el equipo médico del programa ha decidido que tu estado físico no aconseja tu continuidad en el concurso y por ello debes abandonar la aventura".