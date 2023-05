Anabel Pantoja reacciona al fin de 'Sálvame'

El fin de 'Sálvame' ha caído como un jarro de agua fría entre sus distintos colaboradores. Pero y... ¿entre aquellos que ya no trabajan allí, pero formaron parte de su equipo? Anabel Pantoja ha estado siete años vinculada al espacio de Mediaset y, por fin, ha reaccionado a la noticia.

A pesar de que la sobrina de Isabel Pantoja ha tenido sus más y sus menos con el programa, por supuesto que no se ha alegrado de que 'Sálvame' eche el cierre el próximo 23 de junio. "No me alegro de lo que ha pasado, obviamente. Porque allí hay gente a la que quiero mucho", afirmaba en conversación con 'Yotele'. "Me quedo con lo bonito que viví, pasé unos años maravillosos allí y hubo momentos en los que me lo pasé super bien. Hice muchas amistades, pero aquella etapa terminó", ha explicado.

El futuro de Anabel Pantoja

La sevillana actualmente está centrada en su perfil de 'influencer' de las redes sociales. Tiene nada menos que 1,7 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, no cierra la puertas a la televisión en un futuro. Y es que tiene claro en el programa en el que le gustaría participar y, curiosamente, no es en Telecinco, cadena a la que siempre ha estado ligada. "Me encantaría concursar en 'Tu cara me suena'. Todavía no me han propuesto porque estaba en una etapa de transición, pero me encanta ese programa. Es muy molón", afirmaba en el citado medio.

La última gran aventura en televisión de Anabel Pantoja fue 'Supervivientes 2022'. Un reality en el que conoció a su última pareja, el esgrimista Yulen Pereira. Su paso por los Cayos Cochinos de Honduras supuesto un punto de inflexión y decidió apartarse de los focos de la televisión. El último año ha sido complicado para ella en el que ha perdido a su padre, Bernardo Pantoja, quien falleció el 25 de noviembre del año pasado. La 'influencer' se mostró muy crítica por cómo 'Sálvame' trató toda la información referente a la enfermedad de su progenitor y su posterior muerte.

El pasado mes de marzo conocimos que Anabel había roto con Yulen Pereira. Él aclaró recientemente que la relación se fue desgastando debido a la distancia. "No hay un momento exacto. Hay cosas que se van acumulando. Una relación siempre tiene sus más y sus menos. La distancia empeoró la relación. Con tantos viajes, yo tuve muchos momentos de dejadez y pasotismo que ella me achacó. Esos fueron los momentos que nos hicieron separarnos".