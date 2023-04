Desde su participación en 'Supervivientes' han sido contadas las veces que Anabel Pantoja ha participado en un programa de televisión en Telecinco, la que haya sido su cadena. Tras su salida de Honduras, se ha centrado en su faceta como influencer y creadora de contenido. Un trabajo que ha compaginado con los repentinos cambios en su vida, como la muerte de su padre, Bernardo Pantoja, o su ruptura con Yulen Pereira tras varios meses de intenso amor. Ahora, la colaboradora tiene un nuevo proyecto en televisión que poco tiene que ver con el universo 'Sálvame' al que nos tiene acostumbrada. Tiene su propio programa y ya ha mostrado el tráiler. ¿Quieres verlo? ¡No te lo pierdas y dale al play!

La sevilla tiene su propio programa en la televisión canaria

"Por fin puedo compartir un trocito de lo que será mi aventura en Los viajes de Anabel. Sigo luchando por trabajar en lo que me gusta, y que os guste a vosotros", ha comenzado diciendo. Además, no ha perdido la oportunidad de lanzar un tirito contra 'Sálvame', programa con el que ha tenido varios encontronazos en los últimos meses: "Aquí en este proyecto soy libre, feliz, querida y sobre todo aprendo de mis CANARIOS, que me abren su corazón y su alma como una más que soy después de 5 años aquí. Comienza la cuenta atrás", ha terminado diciendo.

Una feliz noticia que han celebrado muchos de sus amigos y compañeros de profesión. "Qué maravilla. La menuda embajadora estupenda de Canarias", le escribía Nagore Robles; "Gracias Anabel por ser una gran embajadora de Gran Canaria y Canarias en general", "Dicen que son las islas afortunadas, pero afortunados nosotros de vivir aquí… mil gracias" o "Muchísimas gracias por promocionar y hablar tan bonito de nuestras islas para mí eres una Canaria más bienvenida seas siempre a nuestras 8 islas canarias", son algunos de los comentarios que se puede leer en su publicación.

Anabel Pantoja comparte la noticia horas antes de la entrevista de su ex, Yulen Pereira

Una noticia que ha compartido precisamente el día que Yulen Pereira se sienta en el 'Deluxe' para responder a TODO lo que se ha contado sobre su relación y posterior ruptura con Anabel Pantoja. Una noticia que no le ha hecho ni pizca de gracia a la que fuera colaboradora del programa. Nunca le ha gustado que vayan a los platós a hablar sobre ella ni su familia, por lo que ahora que está alejada del plató y no puede defenderse todavía mucho menos. Sin embargo, el esgrimista está muy seguro del paso que va a dar y horas antes de sentarse ya avisaba de que estaba "muy enfadado".

Sin lugar a dudas, será una de las noches más estresantes para la sevillana, que se enfrenta a este nuevo proyecto en televisión en un día clave para ella y su imagen. Sin embargo, hace un tiempo que se alejó del universo de Telecinco y ahora trabajará para la televisión canaria, donde ya ha reaparecido en alguna que otra ocasión anteriormente.