La sobrina de Isabel Pantoja estallaba después de escuchar al ex de su prima contestar a preguntas sobre la adicción de Kiko Rivera en ‘Viernes deluxe’.

Alejandro Albalá está dispuesto a todo para conseguir ser uno de los invitados a la boda de Anabel Pantoja a raíz de su reciente amistad con Omar Sánchez gracias a su paso por ‘Supervivientes’. Tras su fallida carta a Chabelita Pantoja rogándole enterrar el pasado para poder pasar página, el ex de Sofía Suescun se ha sometido al polígrafo de Conchita en ‘Viernes deluxe’. El joven ha hablado largo y tendido de su paso por el reality de aventuras de Telecinco, así como de algunos aspectos de la familia de Isabel Pantoja. Sin embargo, debido a sus declaraciones, la colaboradora de ‘Sálvame’ perdía los papeles y no dudaba en arremeter contra el joven.

Alejandro Albalá aseguraba que creía firmemente que Anabel Pantoja era conocedora de los problemas de adicción de Kiko Rivera, una polémica que se ha vuelto a reabrir en los últimos días. Estas palabras no le sentaban nada bien a Anabel Pantoja, quien corría a sus redes sociales a criticar al joven. «Vaya jardín de mierda en el que se meten los polluelos, que solo quieren dinero para comprarse un coche«, estallaba la sobrina de Isabel Pantoja junto a los hashtags «policantora», «polipantoja», «poli5años» y «polisuperalo«.

De la misma forma, Alejandro Albalá explicaba que alguno de los comportamientos del DJ durante su relación con Chabelita le hizo pensar que podría estar bajo los efectos de las drogas. Además, hacía hincapié en que la joven siempre tuvo dudas con respecto al tema: «Ella no lo había visto».

El ataque de Anabel Pantoja por redes sociales sirvió como un jarro de agua fría para Dulce. La que fuera niñera de la joven lanzaba una advertencia a la influencer y aseguraba que esta se debía preparar por los insultos que le había propinado en los últimos días. «Tras pasó todos los límites, la voy a desenmascarar. Esto no va a quedar ahí. Omar es el único que le aguanta. Es la pura verdad porque de soberbia, de prepotencia y de violenta que demostró. Estará enamorada. Anabel se ha ido mil veces llorando de ‘Sálvame, ¿por qué ha vuelto? Porque sin ‘Sálvame’ no tendría la repercusión que tiene en redes, está clarísimo», decía la invitada de ‘Viernes deluxe’.

La súplica de Alejandro Albalá por ir a la boda de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja se ha mostrado muy clara y ha asegurado de forma tajante que, por mucha amistad que mantenga con su pareja, Alejandro Albalá no asistirá a su enlace. La sobrina de Isabel Pantoja quiere primar la comodidad de su prima y ha mostrado su hartazgo con el concursante de ‘Supervivientes’. «Lleva desde que se separó de Isa siempre hablando de lo mismo: Cantora, los titos, Chabelita, el trato y el no trato, que me rompió el corazón… Está en su derecho, es su vida, pero en nuestra boda quiero que mi prima esté y quiero que esté a gusto, y mi chico me lo va a respetar. Alejandro lleva en la vida de mi chico tres meses y mi prima 26 años. Lleva comiendo de los Pantoja mucho tiempo y no le vamos a dar más vueltas«, afirmaba de forma rotunda la joven.