3 Anabel abre su corazón con la coach

Anabel también se sinceró en cuanto a su relación amorosa con Ómar Suarez. “Cuando empecé con él no quería porque acababa de salir de una pesadilla y me apetecía estar tranquila. Me aporta mucho. Es muy especial conmigo. Me tranquiliza, me dice que soy guapísima, me respeta muchísimo”. Y llegó el momento emotivo cuando habló de su amigo Juan.“Es la persona que mejor me conoce. Cuando mis padres se separaron, me fui a vivir con mi abuela y él vivía al lado. Somos como hermanos”.