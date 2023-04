Anabel Pantoja: los detalles de su nuevo programa de televisión

Anabel Pantoja está de enhorabuena en el plano profesional. Después de meses apartada de los focos de la televisión, la sobrina de Isabel Pantoja planea su regreso y lo hace por la puerta grande. La 'influencer' asume su proyecto más ambicioso. Un nuevo formato que lleva el nombre 'Los viajes de Anabel' en el que hará entrevistas a personajes conocidos.

En el programa 'Fiesta' se han emitido las primeras imágenes de este nuevo espacio en el que Anabel Pantoja hará las maletas para viajar a destinos aún por confirmar. Aurelia Manzano daba algunos detalles de cómo será este reto para la sevillana'. "Es un programa donde Anabel va a viajar por algunas ciudades, incluso países, haciendo entrevistas a celebridades y a amigos". Hasta la fecha, nunca había asumido la labor de presentar un espacio, así que se trata de un destacado proyecto. Por el momento, se desconocen los rostros conocidos que participarán en el mismo.

Anabel Pantoja, ilusionada con su nuevo proyecto

El espacio arranca en un lugar muy querido para Anabel Pantoja: las Islas Canarias. "Mi segunda tierra", subrayaba la 'influencer'. Una aventura, que recuerda al formato 'Planeta Calleja', donde a la vez que descubrimos lugares con encanto también tendremos la posibilidad de conocer de cerca a ciertos personajes públicos. "¡Espero que os guste mucho! ¡Y viajéis y descubráis muchas cosas conmigo! Pronto os iré contando más de momento, seguimos grabando y dándolo todo para vosotros!", señalaba en redes.

Desde el paso de Anabel Pantoja por 'Supervivientes 2022', no hemos vuelto a ver habitualmente a la sevillana en televisión. Se ha volcado en otros proyectos, entre ellos, su trabajo como 'influencer' en las redes sociales. Este 2023 está siendo de grandes cambios para ella. Hace un mes confirmó su ruptura con Yulen Pereira a quien conoció durante su aventura en Honduras. Un fin de la relación que no está siendo nada fácil. El último en pronunciarse ha sido el padre del esgrimista, Manuel Pereira, quien no ha dudado en atacar a la sevillana. "A ella le venía muy bien hacerse la persona dolida, que la han abandonado y la han dejado, y además le han ido infiel. Aquí el que ha tenido que padecer no ha sido ella, ha sido él. Y lo único que ha hecho es defenderse. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos, tan malos”, aseguraba.