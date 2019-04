Las cosas están un tanto tensas en el programa de las tardes de Telecinco debido a las disputas entre Anabel Pantoja y Lydia Lozano. Si el pasado lunes discutieron cuando la periodista daba a entender que si Irene Rosales hubiera abandonado ‘GH DÚO’ hace semanas su primo, Kiko Rivera, podría haberle sido desleal, este martes han vuelto a tener otro roce que ha terminado con Lydia llorando en directo.

Con motivo de ‘El Plan Pantoja’, la sobrina de Isabel Pantoja ha tenido una sesión con la coach Cristina Soria en la que hablaba sobre cómo se llevaba con sus compañeros de ‘Sálvame’. Tras confesar que se siente inferior a ellos porque la interrumpen y que le gustaría que la escucharan, la empresaria ha comenzado a decir una cualidad que cada uno de los colaboradores aportase al programa.

Cuando ha llegado el turno de Lydia Lozano, Anabel le dijo de ella a Cristina Soria que para ella es “una de las fundamentales aquí”, aunque en ocasiones “se equivoca y otras veces no da ni una y ha pasado momentos, pero aquí está”.

Terminado el vídeo, la conexión volvió al plató, donde la rubia no podía dejar de poner cara de incredulidad. “Lo de Lydia no fue así. El vídeo está editado y yo dije cosas positivas”, se defendió Anabel, aunque su compañera de programa no podía evitar mostrarse incómoda por la situación.

“¿De verdad que te ha molestado?”, le preguntó la prima de Chabelita, a lo que la colaboradora, con las lágrimas a punto de caerle por los ojos le aseguraba que le había dicho lo que había dicho de ella. “De ti sí que me duele”, le contestó ya sin poder contener las lágrimas. “Contigo tengo mucho rollo y hablo muchas noches contigo. De ti sí que me duele”.