Anabel Pantoja dice que cree que Chabelita y Omar han roto

Nuevo giro amoroso en la relación de Chabelita y Omar Montes. Además, con un tercer invitado en discordia… Asraf. Algo que podría suponer que Chabelita ya haya roto su relación con Omar y esté buscando distanciarse del de Carabanchel con Asraf, encontrando así un nuevo apoyo sentimental. O eso es lo que deja entrever Anabel Pantoja con sus últimas declaraciones.

Rafa Mora ha soltado una ¡bomba! en ‘Sálvame’

Ha sido Rafa Mora el encargado de dar el ¡bombazo! en ‘Sálvame’. Según el colaborador, Chabelita habría pasado la noche de Fin de Año junto a Asraf y alejada de Omar Montes. Además, esta información ha estado sustentada con unas fotografías también proporcionadas por el colaborador de ‘Sálvame’.

Esta es la fotografía donde aparecen Chabelita y Asraf juntos

Belén y Anabel aseguran que no pasó Fin de Año con Asraf

A pesar de que Belén Esteban aseguraba que esta información no era correcta y que Chabelita habría pasado la noche en Cantora con su prima Anabel Pantoja, parece que estuvo durante el día con la familia, pero que después salió a disfrutar de la primera noche del año. Algo que tampoco le cuadra a Anabel y que asegura que la versión de la Esteban es la correcta.

La prima de Chabelita asegura que Omar y ella no están bien

Tras ver las fotografías, Anabel Pantoja ha querido dar su versión de los hechos: “¿Esta foto no es de ayer?”, ha comenzado diciendo haciendo referencia a que la ropa que llevaba en la fotografía es la misma que llevó ayer por las calles de Sevilla. “No es la ropa que llevó el 31 y que yo sepa cenó conmigo. Pero aún así te digo que el tema con Omar, yo te puedo adelantar y me da igual que se enfade Omar o mi prima, no está bien desde hace tiempo”, ha comenzado diciendo.

“Cada uno está con su tiempo por su lado”, ha dicho



“Lo que pasa es que están, como sabéis, cada uno con su tiempo por su lado. Ella ha decidido pasar el 31 con nosotros, aunque tenía pensado pasarlo fuera, pero finalmente decidió pasarlo con nosotros. Ha estado con unos amigos. Entre ellos está obviamente este chico (refiriéndose a Omar) y su hermano. Yo no sé si han arreglado las cosas entre los tres. Pero sí te puedo decir que mi prima es amiga de ellos y que con Omar no estaba bien”, continúa diciendo.

Anabel Pantoja ni confirma ni desmiente una ruptura

Pero todo parece indicar que se han tomado un tiempo (otra vez)

