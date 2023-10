Anabel Pantoja defiende a Jessica Bueno en 'GH VIP'

Anabel Pantoja ha vuelto al plató de 'GH VIP' para cumplir con su faceta como colaboradora del 'reality' en los debates, que se emiten cada domingo en Telecinco. Pero la sobrina de Isabel Pantoja ha vivido un momento tenso después de tener que sacar las uñas por Jessica Bueno ante unas palabras de Yola Berrocal, que ejerce de representante y defensora de Michael Terlizzi.

El hecho de que hayan puesto unas imágenes del italiano han llevado al presentador del debate, Ion Aramendi, a preguntarle a Yola Berrocal por las posibilidades que podría tener de enamorarse dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, Madrid: "¿Crees que está en la diana de alguien más en la casa que de Albert?", ha preguntado este.

Yola Berrocal da una opinión que provoca tensión con Anabel Pantoja

Ante esta pregunta, Yola Berrocal ha contestado: "Sí, me parece que Susana desde el principio en la cueva dijo que le gustaba Michael y por ese resentimiento ahora habla tan mal de él. Pienso que Carmen, que le puede caer bien y todo eso, me parece a mí. Y Jessica creo que se llevan bien, pero como tiene novio pues no pasa nada", ha contestado ella.

Estas palabras no agradaban nada a Anabel Pantoja, que no dudaba en defender a capa y espada a la que fue pareja de su primo Kiko Rivera. "Ya te digo yo que si hubiera saltado la chispa entre Michel y Jessica se hubiera visto y Jessica tiene las cosas muy claras con su novio", ha dicho rotunda. Sus palabras han sido de lo más sorprendentes, ya que desde hace tiempo ambas no tienen relación. Yola Berrocal no se quedaba callada y concluía: "Lo que pasa es que él es muy respetuoso y nunca va a intentar nada con alguien que no tenga pareja", ha terminado diciendo.

Irene Rosales también salió en su defensa

No es la primera vez que Jessica Bueno recibe mensajes de apoyo de los familiares de su hijo por parte de parte. Esta vez ha sido Anabel Pantoja, pero hace unos días hacía lo mismo Irene Rosales, pareja del padre de su hijo Francisco. La mujer de Kiko Rivera está siguiendo con interés el reality y le está gustando ver a Jessica Bueno participando. Hace unos días se daba a conocer que la modelo se había salvado de la nominación e iba a continuar en la casa de Guadalix, algo que Jessica celebraba: "Me hace mucha ilusión seguir aquí, estoy mucho más ilusionada que el día que entré, gracias por esta oportunidad". Ante la noticia, Irene Rosales le enviaba un mensaje, lo que dejaba de manifiesto la buen relación que existe entre ambas. "Me alegro mucho por Jessica, sé de una personita que estará super contento. Ojalá llegue a la final, para que disfrute de la bonita experiencia que es vivir 'GH VIP' y porque sé que estará super orgulloso". Se estaba refiriendo a su hijo mayor, Fran, fruto de su relación con Kiko Rivera.