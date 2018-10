El abandono de Anabel Pantoja de ‘Sálvame’ ha durado solo siete días

8 Una marcha efímera

Una marcha que tan solo ha durado siete días. Anabel en su vuelta ha asegurado que nadie de su familia la presiona respecto a colaborar en el programa: “A mí no me ha dicho nadie que me vaya. No me ha prohibido nadie que venga. Simplemente yo necesitaba estar en paz y consultarme a mí también”, explica. Además asegura que todos los miembros de su familia saben de su regreso y que a todos les parece bien. De hecho en su momento Isabel Pantoja le dijo que “siguiera el juego”, ya que ella sabe muy bien que ‘Sálvame’ es televisión.