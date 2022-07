Anabel Pantoja no ha actuado bajo la legalidad impuesta en ‘Supervivientes’. En realidad, en cualquier reality de televisión están penalizadas las estrategias que suponen establecer un sistema de votos de cara a las nominaciones para no salir a la palestra y colocar en su lugar a otros compañeros que han quedado fuera del pacto. Kiko Matamoros ha regresado de Honduras dispuesto a tirar de la manta y su compañera en ‘Sálvame’ ha salido mal parada de sus confesiones y es que ha puesto sobre la mesa las supuestas tretas que la sobrina de Isabel Pantoja habría realizado incluso antes de comenzar el concurso para llegar lo más lejos posible. Algo que podría considerarse lícito, pero que la organización tiene prohibido a sus fichajes para dar veracidad a la convivencia y dejar que lo que suceda durante el programa marque el ritmo y el rumbo de los participantes. Anabel Pantoja no ha jugado limpio en este juego, como así asegura ahora Kiko Matamoros.

Anabel Pantoja se juega ahora la expulsión con Nacho Palau, lo que supone entrar en el selecto grupo de los finalistas de ‘Supervivientes 2022’ o regresar a casa como han hecho el resto semana a semana. Kiko Matamoros apuesta por su compañera, dado que el ex de Miguel Bosé le ha decepcionado profundamente durante su estancia en Honduras. Sin embargo, ha querido ser justo y desvelar que ella no ha jugado limpio: “Si ha habido una estratega ahí ha sido Anabel Pantoja”, decía durante ‘Conexión Honduras’ en su franja exclusiva en Mi Tele Plus.

Según Kiko Matamoros, la estrategia de Anabel Pantoja para llegar a la final de ‘Supervivientes’ pasaba por hacerse con aliados en las nominaciones, a los que él denomina “grupo armado”. La intención es no salir nominada y para ello acuerda a quién colocar en la palestra de sus compañeros para librarse de ser juzgada por la audiencia: “Ella ha utilizado a su grupo para nominar a quien a ella le interesaba cada jueves y se ha salvado el culo”. Algo que puede ser lícito durante el concurso, aunque el colaborador va más allá y asegura que estas tretas comenzaron antes incluso de viajar a Honduras, cuando se iban dando a conocer los fichajes de ‘Supervivientes’: “Yo tengo mensajes de Anabel de antes del concurso pidiéndome que no nos votáramos entre nosotros y eso lo ha hecho con más gente”, denuncia públicamente.

Para fortuna de anabel Pantoja, su novio, Yulen Pereira, le ha defendido como ha podido, negando tajantemente que haya ido con esta estrategia previa a ‘Supervivientes’ o que haya caído en la tentación de plantear pactos para las nominaciones. No obstante, Kiko Matamoros parecía muy seguro de lo que acusaba e incluso llegó a sacar su móvil dispuesto a mostrar los mensajes que dice que Anabel le escribió para pactar las nominaciones incluso antes de viajar. Algo que ha aprovechado Alexia Rivas, enemiga pública de la ex de Omar Sánchez, para dejar claro que no está permitido, aunque desde la organización vayan a mirar a otro lado: “Siempre se ha dejado claro que está prohibido pactar las nominaciones”, sentencia. ¿Habrá represalias para Anabel Pantoja por incumplir las normas de ‘Supervivientes’?