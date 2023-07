Ana Rosa se muda tras 19 años en las mañanas de Telecinco: “Soy muy intenta, no quiero una tarde tranquila”

Ha llegado el día. El próximo 25 de julio, ‘El programa de Ana Rosa’ se despedirá para siempre de la audiencia tras casi 20 años de liderazgo ininterrumpido: “No ha habido un magacín presentado por una persona que haya durado 19 años en emisión, aunque me hubiese gustado llegar a los 20”, decía la presentadora muy risueña durante la rueda de prensa en la que ha querido celebrar tantos años de liderazgo antes de despedirse para conducir TardeAR. Aunque, eso sí, para ella ha sido todo un reto, ya que habría seguido “muchos años más” al frente del espacio matinal de Telecinco.

La periodista dice adiós a las mañanas

Esta temporada se ha erigido también como uno de los espacios más vistos de la cadena, y es que ha conseguido mantenerse en una media del 17% de share y 462.000 espectadores. Pocos contenidos de programas de entretenimiento han saltado tantas veces a las primeras páginas de los periódicos como los ofrecidos por el programa de Ana Rosa Quintana. Sin duda, el formato de Unicorn Content ha hecho historia como referente de información y entretenimiento: “Todos los días hemos intentado ponernos en el sitio del espectador y hemos querido contar todo lo que estaba ocurriendo. Nos hemos equivocado porque somos humanos, pero tampoco mucho”, decía una Quintana emocionada.

Un año muy complicado para ella

Aunque la presentadora no lo ha tenido fácil. En estos 18 años ha tenido que superar numerosas dificultades personales y profesionales. Ana Rosa luchó durante meses contra un cáncer de mama en 2021, un proceso que no fue fácil para nadie de la productora, pero especialmente para Xelo Montesinos, con la que trabaja mano a mano: “Xelo fue la que peor lo pasó, como si fuera la viuda”. “Siempre he sacado fuerzas para seguir adelante y afrontar los retos que la vida me ha puesto, momentos en los que el apoyo de mi familia, mi equipo y mis amigos ha sido imprescindible”, concluía AR sobre una de sus etapas más complicadas al frente del espacio.

Ahora, todos sus esfuerzos se ponen en las nuevas tardes de la cadena principal de Mediaset. ‘TardeAR’ es su nuevo proyecto, que encara con muchos nervios y teniendo claro que va a ser totalmente distinto a lo que hace cada mañana: “No voy a volver a hacer lo que ya he hecho. La televisión ha cambiado y vamos a estar aquí para hablar de lo que le preocupa a la gente. No quiero una tarde tranquila, soy muy intensa. Quiero una tarde en la que el espectador se sorprenda”. Así las cosas, la periodista se enfrenta a uno de los retos profesionales más arriesgados de su carrera, pero tiene clarísimo un mantra en su cabeza: “Nadie escribió nada sobre los cobardes”.

¿Cuándo terminará definitivamente 'El programa de Ana Rosa'? El próximo martes 25 de julio