¿Hay mal rollo entre Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega?

Muchos apuntan a una mala relación entre Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega. Una rivalidad que traspasan los minutos que hay de diferencia entre el programa de una y la otra. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existe una rivalidad entre las presentadoras de Telecinco? Ellas mismas hablan.

Ana Rosa Quintana ha hecho un extraño comentario tras dar paso a Sonsoles Ónega

Durante el programa de hoy, y como es habitual, Ana Rosa ha dado paso a Sonsoles Ónega para que presentara el contenido del programa de ‘Ya es mediodía’, que se emite justamente después que ‘El programa de AR’. Y con una sonrisa de oreja a oreja le ha dicho: “Hoy te he ganado por la mano Sonsoles, que siempre me dices tengo lo que no tiene nadie, pues lo tengo yo”, ha dicho entre risas.

Sonsoles Ónega le ha contestado con el mismo sentido del humor: “Me encanta que así sea Ana Rosa y que Isa Pantoja esté ahí sentada con vosotros. Aquí vamos a estar muy atentos porque todo lo que diga lo reproduciremos después en ‘Ya es mediodía'”, continuaba diciendo.

Ana Rosa Quintana bromea con que los medios se harán eco de una supuesta mala relación entre ambas

Entonces Ana Rosa Quintana, sabiendo que el comentario podría sacarse de contexto ha querido salvarse en salud y le ha dicho: “Esto que le he dicho a Sonsoles seguro que ahora tendremos diez confidenciales diciendo que nos odiamos, que te lo he echado en cara… Después de que odio a Joaquín Prat“, refiriéndose a varias noticias que han salido sobre una supuesta mala relación entre la presentadora y el copresentador.

En ese momento, Ónega le ha dicho que por qué no lo desmentían ya antes de que se publicaran y Ana Rosa Quintana ha sido clara y concisa: “A mí me da igual, yo ya no desmiento nada. A mi mientras que no me quiten ser madrinita de Joaquinito, el padre ya me da igual”. ¡Un juego de risas con el que dejan bien claro que no existe mal rollo entre ellas!

En su momento, también salió a la luz una mala relación con Joaquín Prat, copresentador de ‘El programa de AR’

Pero ambas se lo han tomado con humor y Ónega quería desmentirlo

Pero Ana Rosa ha preferido dejarlo pasar… y ya cada uno que piense lo que quiera