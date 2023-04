Ana Rosa Quintana, sobre las burlas a la Virgen del Rocío en la televisión catalana: "No tiene ni puta gracia"

Este fin de semana, un programa de TV3, la televisión autonómica de Cataluña, ha generado una enorme indignación social tras emitir una parodia de la Virgen del Rocío. En el programa que presentan los humoristas Jair Domínguez y Toni Soler, una actriz ha interpretado el papel de la patrona de Almonte (Huelva) con un muñeco en las manos que simulaba ser el niño Jesús. En su sketch se mofaba de esta figura religiosa, de la que son devotos tantas personas. También se hacían chanzas del acento andaluz, de la Semana Santa y hasta de la vida sexual. Un gesto que no ha gustado nada a Ana Rosa Quintana. “Hoy es un día de polémicas. Un programa de TV3 ha hecho una parodia no solamente de la Virgen del Rocío sino también mofa del acento andaluz. Por supuesto, no ha sentado nada bien", arrancaba diciendo. "Una actriz disfrazada de la Virgen forzaba el acento andaluz entre las carcajadas de los presentadores. El presidente de la Junta de Andalucía ha exigido al responsable del espacio que pida perdón y este le ha respondido que espere sentado".

"Seguro que esto no lo hacen con Alá", lamenta la presentadora

"Esto no tiene ni puta gracia. Esto es xenófobo con Andalucía, discriminatorio y atenta contra las más profundas creencias de las personas", ha dicho, visiblemente molesta en su programa. "Porque seguro que esto no lo hacen con Alá, porque no tienen huevos. Espero que la semana que viene lo hagan con la Virgen de Montserrat. El sentimiento religioso es muy importante con las personas", añadía. Sus compañeros en la mesa de debate compartían también sus opiniones... unos a favor y en contra. La presentadora ha dejado claro que no ve con buenos ojos una burla a una imagen religiosa. "Esto es de mal gusto", decía.

Su compañera Pilar Santos le ha recordado que el citado programa de la televisión catalana ya había hecho lo mismo con la Virgen de Cataluña. “No solamente lo mismo. La misma actriz. Podéis buscarlo”, señalaba la periodista. La presentadora insistía en que está “totalmente en contra”. “Ya está hecho. Ese gag está hecho con la Virgen de Montserrat hace unos años y encima metieron otra clave. No sé si os acordáis que hubo acusaciones de abusos sexuales en la Abadía de Montserrat. Combinaban las dos cosas”, explicaba. “¿Y a ti te hace gracia? Pues a mí no me hace ni puta gracia”, replicaba Ana Rosa.

"No se puede ofender a los sentimientos religiosos de las personas", asegura Ana Rosa

Santos ha aclarado también que este tipo de mofas no le gustan personalmente, pero recordaba que se trata de un “espacio de humor”. “Eso lo primero. Y segundo: tenemos la chirigota. Si pones ‘chirigotas Catalunya’, se han reído de los catalanes, de los políticos catalanes, de nuestro acento catalán…”, añadía. Ana Rosa le contestaba de manera rotunda: "Comparar esto con las chirigotas me parece que es una barbaridad impresionante, porque las chirigotas son otra cosa. Se puede hacer humor inteligente. Pero supongo que la actriz no habrá hecho el guion... Lo que no se puede es, gratuitamente y sin tener gracia, ofender a los sentimientos religiosos de las personas". En último lugar, Ana Obregón ha destacado que "cientos de miles de personas han estado viviendo la Semana Santa en toda España" y que "en Sevilla ha sido una Semana Santa histórica".