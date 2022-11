Este lunes, Isabel Díaz Ayuso se ha sentado en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’,para entrevistarse con Ana Rosa Quintana. Cuando esta le ha formulado la primera pregunta, relacionada con la política, esta le ha dedicado unas bonitas palabras, ensalzando la manera en la que ha encarado su enfermedad.

«Lo primero decirte que estás muy guapa», ha arrancado diciendo «Me alegro muchísimo de verte así de fuerte y así de bien». Ana Rosa no ha tardado en agradecerle el gesto: «Muchísimas gracias. Hay que decir que Isabel Díaz Ayuso durante toda mi enfermedad, que ha sido muy larga, casi un año, ha estado siempre muy cariñosa y muy pendiente de mí. Me ha preguntado constantemente por mi evolución. Y, bueno, aquí estamos. Todo pasa».

«Eres un ejemplo para muchas personas», recuerda Ayuso a Ana Rosa Quintana

«Me alegro mucho. Eres un ejemplo. Esto un ejemplo para muchas mujeres y muchas personas que ante las dificultades lo que tienen que hacer es seguir buscando motivos para salir adelante y luchar. Y es algo que te quería decir antes que nada», ha apuntado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso ha explicado en el programa cómo vivió el momento que vivió en la gala de los Los40 Music Awards, celebrados el pasado viernes en la capital, en el que la cantante brasileña Anitta hizo algo totalmente inesperado y que se convirtió en uno de las escenas más virales del din de semana: la cantante no dudó en ‘perrear’ frente a la política mientras interpretaba su canción ‘Envolver’, uno de sus mayores éxitos.

«Yo no hice perreo de nada, yo no hago eso», ha confesado la política, añadiendo que poco antes de su actuación había estado hablando con la artista brasileña. Sin embargo, no imaginó en absoluto que en plena celebración de los premios se le plantara delante con tan sugerentes bailes: «Me sentí como Paco Martínez Soria cuando llega a la Gran Vía, no sabía dónde mirar y cuando vi eso dije, bueno pues para delante», ha contado, divertida.