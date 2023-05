Ana Rosa Quintana, obligada a cambiar sus planes en Mediaset por las elecciones generales

Ana Rosa Quintana, al igual que muchos periodistas, han tenido que organizar su verano este lunes 29 de junio. Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, ha anunciado que adelanta elecciones para el próximo 23 de julio tras los resultados obtenidos por su partido, lo que trastoca los planes de la presentadora. Ana Rosa siempre está presente en los comicios, sin embargo, esta vez le tocará de vacaciones. Si quiere estar al frente de 'El programa de Ana Rosa' no le quedará más remedio que interrumpir sus días de asueto para volver al directo, aunque este no será el único aspecto que se verá afectado.

El final de 'Sálvame' ha pillado por sorpresa a muchos, lo que ha llevado a reorganizar parrillas y programaciones en Mediaset. Esto se hará efectivo el próximo 23 de junio, un mes antes de las elecciones. Para justo después está ideado un programa presentado por Sandra Barneda llamado 'Así es la vida', espacio vespertino que no contaba con un acontecimiento político tan importante en medio del verano. Cabe recordar que cuando se supo que Ana Rosa iba a encargarse de las tardes de Telecinco a partir de septiembre, ella contó parte de esquema. "No voy a dejar las mañanas. No os hagáis ilusiones. Voy a seguir dando guerra. No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones estaré en la mesa política y que Dios reparta suerte", espetó.

Entonces, las elecciones estaban previstas para el mes de diciembre, un giro de timón que ha cambiado por completo la estrategia de la nueva cúpula de Mediaset y que dejaría a Ana Rosa Quintana fuera de las mañanas de Telecinco desde el 24 de julio. Esto también provoca cambios en las vacaciones de sus compañeros, Joaquín Prat y Patricia Pardo, quienes quizás deberían organizar agenda al no estar su jefa en los meses posteriores a las elecciones. Tras 19 años al frente de las mañanas de Telecinco tocaba cambiar de rol y de horario, una petición que le hizo Mediaset y que ella ha aceptado sin dudarlo. "Creo que lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado", aseguró el pasado 8 de mayo.

Ana Rosa Quintana podría solo centrarse a partir de septiembre en el nuevo magazine que sustituirá a 'Sálvame', lo que le deja la agenda mucho más liberada. Ella, por su parte, siempre ha apostado por estar presente en cuestiones políticas de gran calado a lo largo de su carrera. De hecho, en el año 2016 adelantó sus vacaciones debido a un debate de investidura, por lo que no sería nada descabellado que volviera a hacerlo.