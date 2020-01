«10 de enero de 2020. Justo hoy hace 15 años, el 10 de enero de 2005, les daba los ‘buenos días’ por primera vez. Y este programa empezaba su andadura. 15 años rodeada de los mejores profesionales que nos han permitido llevarles a sus casas cada mañana toda la actualidad de cada mañana, las mejores exclusivas y las entrevistas con las personajes más relevantes del momento». Así ha empezado Ana Rosa Quintana el programa este viernes cuando celebran el 15º aniversario del programa.

La presentadora de televisión no puede estar más feliz por esta celebración, por lo que ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento a todos los teleespectadores que aún siguen apostando por este programa: «15 años después, le queremos dar las gracias por seguir eligiéndonos cada mañana como su opción preferida para informarse, lo que nos convierte en el magazine más longevo de la televisión de España. Muchas gracias».

Para la ocasión, Ana Rosa Quintana ha lucido un estilismo de lo más sencillo, pero acertado. Una camisa blanca, jeans oscuros y cinturón negro. «Cumplo 15 años en este programa y he perdido la cuenta, de impresión debo dar 35 años. Me he puesto la misma ropa de hace 15 años», ha comentado por su aspecto físico.

«Vamos aguantando», bromea. La presentadora de televisión no ha dudado en aprovechar este momento para lanzar un mensaje a todos los que quieren que se jubile: «Los que quieren que me vaya o me jubile, van ustedes listos… Con vaqueros… esto es lo que hay, y el año que viene, mejor», apuntaba entre risas.