Ana Rosa Quintana llama la atención a Alessandro Lequio en pleno directo

Este lunes, en la sección de corazón de 'El programa de Ana Rosa' han hablado de las últimas informaciones sobre el Rey Juan Carlos, quien ha desmentido ser el padre de Alejandra de Rojas. Después de que el libro 'King Corp, el imperio nunca contado de Juan Carlos I',' destapase que el emérito podría tener una hija secreta llamada Alejandra, las miradas se fijaron en la aristócrata. Sin embargo, los dos han negado de manera rotunda tener algún tipo de vínculo familiar. "Ante la noticia publicada la última semana como adelanto de un libro que se intenta publicar en breve, y el sinfín de noticias publicadas en prensa radio, televisión y redes sociales sobre mi persona, me veo obligada a desmentir de forma tajante mi condición de ‘hija secreta’ del Rey Juan Carlos", ha explicado ella en un comunicado. Según se ha comentado en el programa, Alejandra de Rojas estaría "destrozada" ante todo lo que está sucediendo. Sobre este tema se ha pronunciado Alessandro Lequio, aunque sus comentarios le han costado una regañina por parte de Ana Rosa Quintana.

Todo ha empezado cuando Paloma García Pelayo ha dicho que Alejandra de Rojas está "devastada". El colaborador no estaba de acuerdo con ella y así lo ha dejado saber. Incluso le ha reprochado a compañera su actitud. "A mí lo que me cuentan es que no está tan mal... No hagas así (haciendo un gesto con la cara) porque yo tengo información, ¿vale?", la ha espetado. "No hagas así. ¡No!". La periodista ha aclarado el porqué de sus ademanes: "Estoy negando con la cabeza diciendo que tengo otra información, nada más". La tensión era evidente.

"A mí lo que me cuentan es que no está tan mal. Está desbordada por la presión, nada más", añadía Lequio. "Y hablemos claro. Es mucho más aparente", proseguía. Al ver que su colega no le estaba prestando atención, se ha dirigido a ella: "Mírame". Paloma García Pelayo le ha parado los pies: "Perdona, Alessandro, ese tono, no. Esto es televisión, pero el respeto también existe". El aludido aclaraba: "Hablo con todo el respeto del mundo". Ha sido entonces cuando Ana Rosa ha decidido intervenir para poner un poco de orden: "Alessandro, no estamos hablando para Paloma, sino para la audiencia". Una llamada de atención a la que el ex de Ana Obregón no ha puesto peros. "Hablo como Paloma, entonces", lanzaba, antes de proseguir con sus argumentos sobre el tema de actualidad.

Bien es conocido que la relación entre Alessandro Lequio y Paloma García Pelayo es tirante desde hace tiempo. En otras ocasiones han protagonizado fuertes enfrentamientos en directo. Hasta han llegado a ofrecer informaciones contrapuestas al programa. En esta ocasión, por suerte, la sangre no ha llegado al río y todo ha quedado en un incómodo momento... salvado por Ana Rosa.