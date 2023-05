Ana Rosa Quintana le quita las tardes a Jorge Javier Vázquez

Mediaset pone punto y final a la aventura televisiva de 'Sálvame'. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez se despide de la audiencia el 16 de junio después de 14 años en antena. El formato celebraba su aniversario hace tan solo unos días y ahora es lo contrario lo que tendrá que afrontar. Las tardes de Telecinco pasarán a estar en manos de Ana Rosa Quintana en un formato de su productora, Unicorn Content. Con esto la presentadora le arrebata a su compañero la tardes. La que es una de las reinas de la mañana dará el salto así a la sobremesa después de tantos madrugones.

De momento Ana Rosa Quintana se encargará en 'El programa de Ana Rosa' de dirigir el debate político a primera hora, en palabras de El Mundo. Un movimiento que mantendrá hasta que finalicen las elecciones y confía en Joaquín Prat el resto. Por su parte, Jorge Javier Vázquez ahora se quedaría solo, y hasta próximas informaciones, con la presentación de 'Supervivientes' esta temporada. El formato cambia de cara a la siguiente temporada también de productora, pasando de Bulldog a Cuarzo Producciones. Tal como hemos conocido en SEMANA, esta decisión en firme se ha tomado hace unos días y era solo, hace unas horas, cuando todos los implicados se enteraban.

Jorge Javier Vázquez tendrá que decir adiós a 'Sálvame'

'Sálvame' continuaba esta misma tarde en Telecinco y Mitele Plus su emisión como un día cualquiera. Ninguna de sus extensiones, ni 'Sálvame Limón' ni 'Sálvame Naranja' continuarán en antena después de que el grupo de Fuencarral haya terminado con el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Falta concretar qué puede suceder con 'Sálvame Deluxe' en las noches del fin de semana, el otro formato de este universo de la Fábrica de la Tele en emisión. El presentador de 'Ya es mediodía' por su parte, seguirá con su papel en el programa de las mañanas y en este antes de los informativos como ha hecho durante gran parte de la ausencia de Ana Rosa Quintana de la pantalla.

"Tengo contrato, me quedan dos años. Supongo que sí, que seguiré pero lo que decidan, bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Soy consciente de que llega un equipo directivo nuevo y entiendo que querrán hacer con los que trabajamos en televisión o con los muñecos que salimos en ella lo que quieran", le desveló a Carlos del Amor en su última entrevista. Quizás sabía algo más que los demás no y que, finalmente, se terminará materializando.