Ana Rosa Quintana lanza una pullita sexual a Joaquín Prat

'El programa de Ana Rosa' ha tenido un miércoles de lo más intensito. Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Patricia Pardo y el resto de colaboradores de la mesa de actualidad han tratado el tema de la disminución de las relaciones sexuales de las parejas. Varios estudios aseguran que las parejas han disminuido la frecuencia en sus relaciones sexuales.

La culpa de que este dato haya bajado se debe principalmente a la llegada de las nuevas tecnologías, el estrés y la precariedad laboral. El hecho de que muchos lleguen cansados a casa o de mal humor hace que no encuentren momentos para disfrutar de sus parejas.

Patricia Pardo ha sido la que ha empezado hablando del tema. Ha comentado el titular con una sonrisa dibujada en su rostro: "En algunas casas, supongo", declaraba sobre la escasez de las relaciones sexuales. Ana Rosa Quintana, que escuchaba divertida a Patricia Pardo, no podía evitar hacerle un gesto picarón a su compañera: "Uy... Bueno, bueno...".

Han tratado un estudio sobre frecuencia de relaciones sexuales

La noticia ha dado para mucho en el plató de este programa. Joaquín Prat, que precisamente protagoniza la portada de SEMANA junto a su chica, Alexia Pla, ha querido dar su opinión: "Esto es como todo. Cuanto menos, menos te apetece, cuanto más, más te apetece", ha declarado con los brazos cruzados.

Pero ha querido añadir más sobre la noticia del día: "Luego está la inmediatez de recurrir a la autosatisfacción, sobre todo en personas que viven solas. Pero también en personas que viven en pareja. La autosatisfacción se puede complementar con las relaciones de pareja", ha añadido.

Ana Rosa le ha lanzado una pullita entre risas

Ha sido en este momento cuando Ana Rosa Quintana le ha mandado una pullita: "Lo tuyo es un no parar", ha dicho la presentadora de televisión entre risas. "No, no... siempre lo llevamos al testimonio personal, hablo en general. ¿Quieres un testimonio personal?", ha terminado diciendo Joaquín Prat. La presentadora se negaba: "Si lo cuentas tú, nos toca a todos", ha reaccionado.