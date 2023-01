Ana Rosa Quintana está más que orgullosa de haber cumplido 18 años en antena con ‘El programa de Ana Rosa’. El espacio de televisión celebra este martes 10 de enero la mayoría de edad, oportunidad en la que su equipo le ha rendido a ella como presentadora también su particular homenaje. Sin poder contener las lágrimas, la periodista ha recibido en pleno directo una sorpresa por parte de su equipo, instante en el que ella ha roto a llorar rodeada de todos sus compañeros. Y es que estos últimos meses han sido especialmente intensos debido a la enfermedad que le mantuvo alejada del trabajo que tanto ama. «Este es un año cargado de emociones, pero es muy feliz porque yo no sabía si iba a poder estar hoy aquí», ha dicho.

La reina de las mañanas se ha quedado sin palabras al ver por primera vez el vídeo que le había preparado su equipo, siendo Patricia Pardo quien ha dado paso a unas imágenes de Ana Rosa que nunca habían visto la luz, al menos en televisión. «Pensamos que formamos parte de una gran familia y que tenemos un cordón umbilical contigo, queremos darte las gracias de corazón porque sabemos que para ti este año hubo otras alternativas pero quisiste estar aquí con nosotros al pie del cañón», ha comenzado diciendo la gallega también muy emocionada. Durante unos minutos, la presentadora ha sido incapaz de despegar su mirada de la pantalla, donde Patricia narraba cómo había sido su vida y profundizaba sobre sus comienzos en la profesión. «Sacabas matriculas de honor», desvelaban.

«A ti que sigues cabalgando unicornios pese a los ladridos más feroces», decía Patricia en la voz en off haciendo así un guiño a su exitosa productora Unicorn. Poco después Ana Rosa ha tratado de matizar sus palabras y ha asegurado que realmente lo que no sabía era si una vez recuperada del cáncer iba a estar lista para volver a un ritmo de trabajo tan frenético. «Lo que quería decir es que no sabía si cuando cumpliéramos 18 iba a estar para volver o no», ha aclarado, tranquilizando así a los espectadores. Ella jamás se ha querido perder este aniversario y ya completamente recuperada ha podido vivirlo con este equipo que jamás le ha fallado durante casi el año en el que ha permanecido alejada de los focos.

A ellos también ha querido dedicarles unas bonitas palabras, agradeciéndoles la implicación que han tenido en un año muy difícil para ella debido a su bache de salud. «Menudo añito de emociones, gracias a todos vosotros, los que estáis detrás de las cámaras. Ahora entienden por qué lleva este programa 18 años de éxitos. Somos una familia y ustedes nos han dejado entrar en sus casas«, ha asegurado. Con un ramo de rosas en sus manos y tras recibir un libro de historietas llamado ‘Mari noticias’ que todos han querido regalarle, Quintana ha revelado cuál es su deseo. «Yo ya me conformo con un mes, con un año», continuaba la presentadora.