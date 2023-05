Ana Rosa Quintana, dispuesta a cobrarse venganza de Sonsoles Ónega

Es, sin ningún género de dudas, el duelo más esperado. Aunque este no dará comienzo hasta el mes de septiembre, son muchos los que quieren saber quién resultará ganadora en la 'batalla' televisiva de Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega. Y es que ambas presentadoras se enfrentarán a partir de entonces, pues las dos ocuparán la tarde. La primera en Telecinco y la segunda en Antena 3. Si bien faltan todavía muchos detalles acerca del contenido con el que tiene previsto Mediaset enfrentarse a la cadena rival, lo que es un hecho es que Ana Rosa Quintana pretende poner toda la carne en el asador.

Demostrará a sus jefes que no se han equivocado y les devolverá el favor. "Que Dios reparta suerte. Me lo ha pedido la cadena y yo le tengo que agradecer a la cadena 19 años en esta empresa de apoyo, de éxito, de tranquilidad y cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver es un poco de todo lo que me ha dado", ha dicho la comunicadora. Pondrá todo de su parte para que el formato funcione y esto ayude a mejorar los datos que tanto han preocupado a las altas esferas de la cadena italiana.

Ana Rosa Quintana quiere cautivar de nuevo a los espectadores y que le acompañen durante las horas que dure su espacio, aunque eso implique a hacer sombra a Sonsoles Ónega. La salida de la presentadora cuando apostó por 'Y ahora Sonsoles' las distanció y ambas lucharán y harán todo lo posible porque la audiencia se decida por ellas, eso sí, con juego limpio y siempre abogando por el buen periodismo. Convertidas dentro de muy poco en competencia directa, esto hará posible que Ana Rosa pueda cobrarse la 'venganza'.

Nos remontamos al 11 de julio del pasado año cuando Sonsoles Ónega decidió abandonar 'Ya es mediodía' para cambiarse de cadena. Una noticia que pilló por sorpresa a sus jefes, entre otras, a su productora ejecutiva, Unicorn Content, la empresa de Ana Rosa Quintana. Esta salida precipitada coincidió con su tratamiento de quimioterapia, lo que provocó que no se tuviera que pronunciar sobre ello justo cuando sucedió todo. Meses después no pudo evitar ser preguntada acerca de ello y tan solo se limitó a desearle suerte en su nueva andadura, palabras que demostraron que la tensión entre ellas era un hecho. A pesar de que cuando han coincidido en un evento se han mostrado cordiales, eso no quita que Ana Rosa quiera ganar en el ranking de audiencias a Sonsoles. Sabe que es una lucha para todo aquel que trabaje en la televisión y no tirará nunca la toalla.

Coincidir en horario y en temática provoca que sean rivales y en que deban esforzarse todavía más por fidelizar a los espectadores. Cabe señalar que Sonsoles suele hacer un 15 % de share durante la hora que está en pantalla, espacio que comenzó el pasado 31 de octubre de 2022 y en el que, por cierto, recibe críticas muy positivas. Ahora Ana Rosa es quien batallará por igualar o superar este número en Telecinco.

El final de 'Sálvame'

Este movimiento de las altas esferas ha llegado con la cancelación de 'Sálvame'. Será el próximo 16 de junio cuando 'Sálvame' se despida para siempre de la audiencia tras 14 años en directo, siendo sustituido en primer momento por 'Así es la vida', magazine que presentará Sandra Barneda durante el verano.