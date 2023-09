"20 años has tardado, 20 años has tardado", le decía una emocionadísima Ana Rosa Quintana a quien fuera su tándem televisivo mientras se echaba a sus brazos. Antonio Hidalgo, también visiblemente conmovido, ha corrido a su lado y ambos se han fundido en un cariñoso abrazo, mientras él la levantaba del suelo. Ninguno de los dos ha podido evitar las lágrimas. La periodista ha recuperado a su excompañero durante dos décadas para 'TardeAR', su nueva aventura en Telecinco, donde presentará una sección de entretenimiento y vídeos virales. "Perdonadme la emoción, ha sido verte y me he acordado de que en el año 99 más o menos, una noche salimos y me pediste 2.000 peseta", le ha recordado Antonio a Ana Rosa. Una anécdota con la que ha conseguido sacarle una carcajada a su jefa.

¡Dale al 'play' y mira el conmovedor momentazo que han protagonizado Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo!

Vídeo: Telecinco

El regreso más esperado de la ahora ex reina de las mañanas

Lo de Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo con 'TardeAR' va a resultar para muchos un auténtico 'deja vú'. La presentadora ha decidido recuperar a su primer compañero cuando estaba al frente de 'Sabor a ti', en Antena 3, hace 20 años. Para quienes les queda lejos esta época, Antonio Hidalgo fue el Joaquín Prat de Ana Rosa a finales de los 90 y principios de los 2000. Salvando las distancias, se consolidaron como un equipo bien avenido que, aunque no duró demasiados años, les valió a ambos el título de una de las parejas más icónicas de la televisión de todos los tiempos.

Pero no ha sido el único rostro conocido del que Ana rosa ha echado mano para su estreno en la franja horaria. La madrileña cuenta con los mejores copresentadores que podía tener. Un nutrido grupo conformado, además de Hidalgo, por Laura Madrueño; Jorge Luque y Beatriz Archidona y Miguel Ángel Nicolás, cada uno al frente de una sección propia. Entre los ilustres colaboradores, la periodista ha confiado en algunos excompañeros y otros totalmente inéditos. Entre ellos, Javier Sardá, Alaska y Mario Vaquerizo, Vicky Martín Berrocal, Cristina Cifuentes, Cristina Tárrega y un largo etcétera con el que espera repetir del éxito que ya acumuló durante 18 años al frente de 'El programa de Ana Rosa'.