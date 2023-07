Parece que la ola de calor que azota la Península está remitiendo, pero esta es una afirmación bastante entrecomillada. Con temperaturas que no bajan de los 35 grados durante el día, por lo menos en Madrid, tener aire acondicionado en casa se ha convertido en un imperativo. Hoy, Ana Rosa Quintana, ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa' un detalle muy personal del uso que hace ella de este aparato en su hogar madrileño. La presentadora, que prepara su desembarco a las tardes de Telecinco después del verano, asegura que ella solo tiene un aire acondicionado instalado en un lugar estratégico de su vivienda: la habitación.

Ana Rosa Quintana: "Sólo lo tengo en un sitio, en el resto de la casa la verdad es que no tengo"

Ana Rosa Quintana estaba a punto de finalizar la emisión de su programa de este miércoles. Era el momento de dar paso a Ana Terradillos, que, como ya es habitual, aparecía para anunciar los temas más candentes que abordará por la tarde en 'Cuatro al día'. Uno de ellos, anunciaba la periodista, es el de los efectos adversos del aire acondicionado en nuestra salud. "¿Cuánta gente conocemos que está fastidiada de la garganta con los aires? Pues hoy os vamos a enseñar truquitos para que lo pongáis en ese puntito en el que no nos hace daño", continuaba Terradillos.

Como también ya es costumbre, Ana Rosa Quintana aprovechaba este parón recreativo antes de poner fin a su jornada laboral para hablar con su compañera en directo y dar su opinión al respecto. "Yo lo tengo, suelo ponerlo a 24 o 25 grados...", compartía con la audiencia. Y añadía: "Sólo lo tengo en un sitio, me paso la vida en mi habitación, en el resto de la casa la verdad es que no tengo. A mí me molesta mucho el aire acondicionado fuerte, me molesta horrores y es fatal para la garganta".

"Gracias Pedro Sánchez", comentaba entre risas la presentadora

La presentadora no se quedaba ahí y no ha desaprovechado la oportunidad para lanzarle un dardo a Pedro Sánchez, a quien entrevistó el pasado 4 de julio en su programa. Esto a menos de una semana de que se celebren las elecciones generales, el próximo domingo 23 de julio. "Y no tengo porque no ha hecho falta, porque no suelo estar en el mes de julio aquí, en Madrid... Gracias a Pedro Sánchez estoy aquí en el mes de julio", sentenciaba Ana Rosa entre risas.