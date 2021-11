Ana Rosa Quintana agradece las muestras de cariño tras anunciar que padece cáncer: «Estoy desbordada»

Este lunes, Ana Rosa Quintana ha dejado a la audiencia de ‘El programa de AR’ en shock al anunciar que padece cáncer de mama. Durante la emisión de su magacín en Telecinco, la presentadora ha comunicado que le han detectado «un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató«, decía. De inmediato, numerosos rostros conocidos se han hecho eco de la noticia y le han enviado mensajes de ánimo y cariño. Mensajes a los que la periodista ha dado respuesta tan solo unas horas después de compartir ante millones de espectadores que se alejará de su trabajo en televisión para dedicarse a sí misma, a su familia y a su tratamiento.

Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento. Poco a poco irè respondiendo, hoy es un día de muchas emociones, eso si todas en positivo.

Estoy desbordada pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño.Gracias — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) November 2, 2021

«Lo hemos cogido a tiempo»

Poco antes había contado cómo afronta esta nueva etapa al salir de los estudios de Mediaset. «Me pienso poner bien, ¿eh? Voy a dar mucha lata todavía y sobre todo es que no hago pantalla porque creo que ahora me tengo que dedicar un poquito a cuidarme, a mi familia, pero aquí la socia y yo tenemos la productora. Tenemos mucho trabajo por delante y a seguir trabajando», decía. «Me ha dado la cara y lo he atajado rápido entonces lo hemos cogido muy bien, muy a tiempo». Ana Rosa es presidenta de la productora Unicorn TV junto a Xelo Montesinos, la fundadora de la misma. Y, de momento, no piensa dejar de lado su labor al frente de su empresa audiovisual.

Entre las muchas personas que han dedicado unas líneas en las redes para arropar a Ana Rosa está Bibiana Fernández, que trabaja como colaboradora en su programa. «La vida nos da sorpresa, algo desagradable, hoy @anarosaquintana salió para compartir que le han detectado un carcinoma solo decirte que te quiero, te quiero mucho, dedícate a ti, te estaremos todos esperando, ya sabes que tienes toda la energia de los que llevamos tantos años contigo💪🏼🎀♥️», le ha escrito en su perfil de Instagram.

También su compañero Alessandro Lequio ha compartido un mensaje de cariño. «Hoy es un reto….pero mañana será un éxito❤️#loveanarosa#alessforever #lequiocity», le ha escrito en su cuenta de Instagram.

La cantante Marta Sánchez, que perdió a su hermana por culpa del cáncer, se ha sumado a los mensajes para arropar a la presentadora. «Ana Rosa, te mando todo mi cariño y apoyo en estos momentos. Eres de las mujeres más fuertes, decididas, trabajadoras y tenaces que conozco. Un abrazo enorme!!! Se que puedes con esto!!! 😊👏🏻👊🏼 @anarosaquintana #aporello», ha destacado en su Instagram.

Rocío Flores, el último gran fichaje de Ana Rosa en su espacio matinal, ha compartido un post en Stories en el que demuestra sus mejores deseos a la conductora. «Ahora más que nunca. Toda la fuerza del mundo. Incondicional», ha dejado constar.

«Querida @anarosaquintana decía Dante que “quien sabe de dolor todo lo sabe”. Tu saldrás de ésta todavía más sabia y mucho más fuerte. ¡Te esperamos pronto de vuelta! Un beso grande.❤️». Son las palabras con las que la que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha enviado su cariño a Ana Rosa.

Por su parte, Alaska y su marido, Mario Vaquerizo, han publicado en las redes una foto de ambos con Ana Rosa junto con un post que reza: «Hace muchas temporadas fui “chica Ana Rosa” durante algunas semanas. Años después le tocó a Mario. Trabajar contigo es fácil, sin tensión… por eso tus colaboradores te adoran. Y los que te conocen detrás de la cámara saben cómo eres de generosa, divertida y detallista. @anarosaquintana tómate tu tiempo y pon toda tu energía en lo importante, aquí te estaremos esperando».

Su compañera Susanna Griso no ha pasado por alto mandarle todo su apoyo ante las cámaras de ‘Espejo Público’: «Ana Rosa, mucho ánimo, mucha fuerza, desde aquí te deseamos una pronta recuperación». Otro compañero de profesión, Carlos Herrera, se ha dirigido a ella desde los micrófonos de ‘Herrera en Cope’. «Quiero enviarle desde aquí un fuerte abrazo a mi amiga y colega Ana Rosa Quintana. Acaba de anunciar en su programa que padece cáncer de mama, felizmente sin metástasis y que esto le va a obligar a someterse a una disciplina médica concreta (…) Querida Ana Rosa, como te conozco como si te hubiera parido, hace ya muchos años que somos muy buenos amigos, sé perfectamente cuál es tu fuerza, y la capacidad que tienes para vencer esta y cualquier otra circunstancia, así que desde aquí te envío un beso. Descansa, trabájate y vuelve pronto, que todos te esperamos», ha dicho.