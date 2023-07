La periodista ha dicho adiós a El Programa de Ana Rosa con unas bonitas palabras que no han pasado desapercibidas para la audiencia.

Ana Rosa Quintana se despide de las mañanas de Telecinco. Después de haber pasado más de dos décadas frente a las cámaras y de haberse coronado como la "reina de las mañanas" a nivel televisivo, la presentadora está a punto de dar pistoletazo de salida a una nueva etapa en las tardes de la cadena de Fuencarral. Un momento que marca un antes y un después en la historia mediática del país y por el que la maestra de ceremonias se ha mostrado más emocionada que nunca ante la audiencia.

Ya desde el primer momento y con el arranque del espacio televisivo, Ana Rosa Quintana ha abierto por primera vez su programa con el bloque político como de costumbre. Unas circunstancias para las que se ha decantado por un impecable look en color azul turquesa compuesto por una blusa de inspiración griega con una falda a tono.

El emotivo discurso de Ana Rosa Quintana

No ha sido hasta la última media hora cuando los compañeros de la periodista han hecho referencia a la importancia de esta última emisión. Y es que, aunque desde un principio Ana Rosa se ha mostrado un tanto reacia a pronunciar unas palabras de despedida para evitar emocionarse, finalmente lo ha hecho mientras las lágrimas caían sobre su rostro: "He pedido encarecidamente a todos mis compañeros no hacer nada porque para mí es bastante duro irme", comenzaba explicando.

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y la comunicadora ha hecho hincapié en la situación en la que se encontraba cuando afrontó este reto por primera vez, y la que a día de hoy tiene: "Cuando llegué aquí tenía un hijo mayor que estaba pasando la adolescencia y acababan de nacer los pequeños. Ahora tengo un hijo mayor que pasa los 30 y los pequeños se han sacado el carnet de conducir. ¿Qué ha pasado? Una parte importantísima de mi vida, un tercio de mi vida", ha admitido.

Totalmente abrumada por la emoción, Ana Rosa ha recordado a algunos de los pesos pesados que han pasado por el plató: "Quiero acordarme de Máximo Huerta, de Óscar Martínez y de todas las personas que han pasado por aquí, pero sobre todo gracias a este equipo", indicaba, demostrando así que el programa no habría podido tener una audiencia tan considerable de no ser por el esfuerzo de todas las personas que lo han hecho posible.

Antes de debutar en las tardes de la mano de TardeAR, Quintana ha dado paso a un vídeo en el que aparecían reflejadas algunas de las situaciones más divertidas y duras de las últimas dos décadas en el espacio televisivo en cuestión. Un clip al que, posteriormente, la madrileña ha acompañado con unas sentidas palabras: "Siempre hay una primera vez en la vida, hay una última vez también para todo porque dicen que el ser humano necesita contar historias para sobrevivir. Hace casi 19 años que se abrió esta ventana, un ático a través del que les queríamos mostrar todas las noticias. Nacimos el 10 de enero de 2005, un día súper frío en el que el termómetro marcaba un grado y hemos visto cómo ha ido cambiando el mundo", zanjaba.

Después de haber recibido un bonito ramo de flores y de haber formulado un discurso que marca un antes y un después en Mediaset, la presentadora se ha secado las lágrimas para dejar atrás El Programa de Ana Rosa y embarcarse en una nueva aventura que promete estar repleta de éxitos profesionales.