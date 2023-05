Ana Obregón regresa a la televisión tras su nueva maternidad

La nueva maternidad de Ana Obregón sigue en boca de todos. La actriz y presentadora se encuentra en Miami cuidando de su hija, Ana Sandra, que nació el pasado 20 de marzo. Están siendo días de auténtica locura y emoción para Ana. Sin embargo, todos estamos ansiosos por volver a verla trabajar en televisión. La espera ha llegado a su fin y, por fin, hay fecha para su regreso a la pequeña pantalla. Será este próximo miércoles 10 de mayo cuando veamos a Ana Obregón en la tercera edición de 'Mask Singer: adivina quien canta', el programa de Antena 3 que se ha consagrado como uno de los mayores fenómenos de los últimos años en televisión. En el programa, Ana tendrá el papel de investigadora.

Ana Obregón compartirá plató con Arturo Valls, que repite como maestros de ceremonias, además de con Los Javis y Mónica Naranjo, que también tienen el papel de investigadores. Un total de 12 nuevas máscaras lucharán por la victoria e intentarán no ser descubiertas por los investigadores. Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Fremantle España, Mask Singer: adivina quién canta contará en esta tercera edición con nuevos famosos que intentarán que su identidad sea una incógnita cuando se suban al escenario.

No es la primera vez que la conocida actriz estará en el programa. Ya estuvo de invitada en la segunda edición y cosechó un gran éxito al mostrarse de lo más divertida en el programa. De hecho, no se le dio nada mal pues en la cuarta gala logró identificar a Eva Hache bajo el disfraz de Cactus, alguno que no lograron ninguno de sus compañeros de jurado. Ahora ya se convierte en investigadora fija y este supone su nuevo proyecto profesional tras su reciente maternidad. Sin embargo, hay que recordar que el programa se grabó antes de que Ana Obregón viajara hasta Miami para dar la bienvenida a la pequeña Ana Sandra.

El presentador, Arturo Valls, ya confesó cómo había sido trabajar junto a Ana Obregón: “Está divina, regalándonos grandes momentos. No para de investigar y proponer nombres para adivinar y acertar. Está muy graciosa y muy simpática, va a sorprender mucho, hay momentos realmente top en esta edición, con Ana Obregón y con algunas máscaras”, decía. Y añadía: "Vais a flipar". Desde entonces, Antena 3 nos ha deleitado con algunas imágenes del concurso que promete dar mucho de qué hablar.

Ana Obregón, con un pie en 'El Hormiguero'

El hecho de que dé comienzo 'Mask Singer' también puede ser el momento perfecto para que Ana Obregón se siente en 'El Hormiguero'. A mediados del mes de abril, Pablo Motos aseguraba que se había puesto en contacto con ella para invitarla y había dicho que sí. "Creo que vamos a tener la posibilidad de escuchar a la propia Ana Obregón. La hemos invitado al programa y ha dicho que sí, creo, puede cambiar de opinión. Es una gestión que la haces y te dicen que sí, luego puede ser que no, pero creo que vamos a tener la oportunidad de escucharla",dijo por aquel entonces. ¿Será ahora el momento de que se siente ante las hormigas más famosas de nuestro país?