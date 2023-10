Ana Obregón se sincera sobre la adopción: "No es de sangre"

Poco a poco van siendo más las apariciones públicas que Ana Obregón lleva a cabo. La protagonista de ‘Ana y los 7’ comenzaba el año con la llegada al mundo de su nieta Ana Sandra, un nacimiento que la obligaba a permanecer en un discreto segundo plano con el objetivo de proteger a la pequeña. Y es que, la presentadora hizo que el debate sobre la gestación subrogada ocupara de nuevo un lugar primordial en todos los medios de comunicación tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Una polémica que sigue estando muy presente en la vida de la madrileña y a la que ha tenido que enfrentarse en su visita al programa ‘Col·lapse’ de TV3.

Lo que tal vez Ana Obregón no había podido llegar a imaginar es que su entrevista estaría marcada por un tenso intercambio de opiniones con Ricard Ustrell. El presentador quiso centrar la charla en la cuestión sobre si tener hijos es un derecho fundamental o no, a lo que la actriz respondía de forma clara: “Tener un hijo es lo más maravilloso del mundo. No hay nada más bonito”, aseguraba. Una afirmación con la que el de Sabadell estaba de acuerdo, aunque considera que “no es un derecho”: “¿Cómo que no es un derecho? No te entiendo, que no sea un derecho”, se preguntaba la ex de Alessandro Lequio.

Ana Obregón, sobre la gestación subrogada: "¿Cómo que no es un derecho?

Por su parte, el maestro de ceremonias ha seguido haciendo hincapié en su postura: “No tienes un derecho a, por haber nacido, tener hijos (…) Tienes un derecho a la vivienda, a tener una casa. Tú puedes tener los hijos que te dé la gana, si tus condiciones físicas lo permiten, en España”, añadía Ustrell, firme en sus convicciones a la hora de creer que quizá la decisión de Ana no ha sido del todo acertada según su parecer.

Ante esta acalorada lluvia de ideas, Obregón ha intentado quitar hierro al asunto: “Yo no te hablo de España, a mí me da igual (…) Que no sea la legal en España la subrogación, a mí me da igual. En España dentro de poco va a estar prohibido todo. Y todo lo aceptamos. Nos prohíben todo”, ha continuado. Además, también ha rechazado la idea de la adopción porque “no es tu sangre” mientras alegaba que el nacimiento de Ana Sandra “no es un capricho” ni que algo porque le “dé la gana”: “Es lo más maravilloso. Ahora mismo he conseguido un milagro absoluto, cumplir la última voluntad de mi hijo”, ha asegurado con orgullo.

Si algo tiene claro la bióloga, es que llevar a cabo la gestación subrogada para dar vida a la hija de su hijo Aless tras su muerte es algo que ha “hecho por su hijo, absolutamente”. Ana asegura que por ella “no ha hecho nada” y que su único deseo ha sido el de cumplir uno de los deseos más preciados del joven cuando tan solo le quedaban unos días para morir a consecuencia del cáncer que padecía. Sin embargo, su decisión ha sido duramente criticada por personas de todos los rincones del país, que considerar que Obregón ha intentado apaciguar el dolor que le ha causado la muerte de su hijo con la llegada al mundo de su nieta.

La presentadora habla sobre su relación con Miguel Bosé

Cabe destacar que la entrevista de Ana Obregón no se ha ceñido únicamente al asunto familiar. Ustrell también se interesaba por la vida sentimental de su invitada: “¿Has sido siempre fiel?”, le preguntaba. Cuestión a la que ella respondía con claridad: “Siempre. No es ser fiel a una persona, sino a ti mismo. Si tú estás con alguien porque estás enamorado, y convives como pareja, casada, no casada, con novio, lo que sea, mi sentimiento es estar con esa persona. ¿Por qué voy a estar con otra? Yo soy demasiado sensible. Soy Piscis, romántica, me gusta cómo soy. Soy muy de corazón, mi religión es mi corazón”, concluía la actriz.

Especialmente, Ana recordaba con cariño la relación que mantuvo con Miguel Bosé: “Fue una relación maravillosa, mi primer amor adolescente. Él empezaba a triunfar con sus canciones que, por cierto, han hecho una serie y salgo por ahí”, señalaba. Pero estas palabras no terminaban de convencer a Ricard, que le preguntaba por el “supuesto acoso del padre de Miguel Bosé”: “Sabía que me ibas a preguntar por eso. Ricard, si no te importa, prefiero no contestar por respeto a una persona que ya no está. Yo respeto mucho a las personas cuando ya no están”, zanjaba, en un intento por finalizar el tema que gira en torno al intérprete de ‘Amante bandido’.