Ana Obregón negocia una entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Desde que se conociese que Ana Obregón ha sido madre a los 68 años de una niña, su nombre está en boca de todos. Se ha convertido en el rostro conocido más buscado. Una entrevista con ella es objeto de deseo para todos los medios de comunicación. Pablo Motos parece haber conseguido el 'sí' de la actriz para ir a su programa. El presentador ha desvelado este jueves que su equipo ha invitado a la conductora a sentarse con él cuando regrese a España y ha aceptado: "Creo que vamos a poder escuchar a Ana Obregón. La hemos invitado al programa y nos ha dicho que sí. Puede cambiar de opinión, pero la hemos invitado y ha dicho que sí".

El próximo 19 de abril sale a la venta el libro 'El chico de las musarañas'

Cabe recordar que los invitados de 'El Hormiguero' no cobran cantidad alguna por participar en este espacio del prime-time de Antena 3. Habitualmente acuden par promocionar sus trabajos, como el estreno de una película, el lanzamiento de un disco o la presentación de un libro. Es el caso de Ana, quien dentro de una semana verá por fin en las librerías de toda España 'El chico de las musarañas', el libro basado en la biografía de Álex Lequio. Será el próximo 19 de abril cuando la obra salga a la venta, tal y como ha anunciado la madrileña. El libro recoge el testimonio de Aless sobre sus dos años de tratamiento contra el cáncer. Una enfermedad que acabó con su vida el 13 de mayo de 2020.

En los últimos días, Ana Obregón no ha parado de anunciar a bombo y platillo la presentación del libro de Aless. Un trabajo del que también ha hablado su ex, Alessandro Lequio. "Yo conozco y tengo las páginas que escribió mi hijo. Son 20 páginas que escribió, están muy bien escritas, él escribía muy bien", decía este jueves en 'El programa de Ana Rosa'. El italiano ha contado que su hijo "era un tipo muy leído, era un chico al que le encantaba leer y le encantaba escribir. Era un chico muy culto para su edad".

"Espero no haberte defraudado como madre", ha escrito Ana Obregón a su hijo Aless

El italiano ha destacado también que desconoce gran parte del contenido de 'El chico de las musarañas', ya que casi todo el libro lo ha escrito Ana Obregón. "No tengo conocimiento de esas páginas", ha destacado. Sí conoce, en cambio, que lo que su hijo plasmó en sus páginas: "Son reflexiones muy simpáticas, a decir la verdad. Y poco más te puedo decir porque el resto no lo conozco".

Hace apenas unas horas, Ana Obregón ha recordado que han pasado ya 35 meses desde que su hijo Aless falleciera. Lo ha hecho a través de una emotiva carta que ha escrito en su perfil de Instagram. "Mi Aless", arranca diciendo. "35 meses sin ti, mi vida. 35 meses viviendo en el infierno con un único motivo para vivir: cumplir los 3 deseos que el cáncer te robó. Tu fundación ya está salvando vidas. Tu maravilloso libro, que no pudiste terminar y yo abracé con mis palabras en 'El chico de las musarañas', ya está en la segunda edición. Y eso que aún no ha salido a la venta. Tu hija es una princesa que me ha robado el corazón, cambiando las lágrimas por pañales. Cuando la abrazo es como si volviera a abrazarte a ti. Esa sensación sólo la puede entender una madre o un padre que han perdido un hijo. Espero no haberte defraudado como madre. Eres el amor de mi vida en el cielo y tu hija mi amor en la tierra".