Ana Morgade dice adiós a ‘Vamos a llevarnos bien’: “Hemos hecho menos audiencia que el teletexto”

Ana Morgade se despide de su primera aventura en RTVE con un sabor muy agridulce. La presentadora no continuará en 'Vamos a llevarnos bien' tras su fallido estreno, que anotó un pequeño 4,8% de share y 486.000 espectadores de share, y su anunciada paralización. Este proyecto, que volverá próximamente, no lo hará con ella. "Desde verano entré muy ilusionada a un proyecto que se estrenó y que no va a continuar". Con su humor habitual, asume que no han conectado con el público y que, por eso, "hemos hecho menos audiencia que el teletexto". Otros proyectos profesionales son los que impiden que pueda hacerse cargo de las riendas del programa cuando este vuelva a la parrilla reformulado.

Las razones son difíciles de explicarse y lamenta que el esfuerzo realizado sea recompensado. No cree que haya sido un error aceptar la propuesta, por mucho resultado obtenido: "Nos marchamos después de un solo intento, qué le vamos a hacer. Gracias a todo el equipo por volcarse y ser una monez absoluta". Antes de despedirse, agradece a todos el intento por hacerse un hueco en la parrilla de la televisión pública y solo les desea la mejor de las suertes en su próximo regreso. El formato buscará una nueva vida para captar la atención que ahora no ha sido posible: "Me da mucha pena no haber tenido la oportunidad de seguir trabajando para encontrar la forma de que el programa conecte, haga reír y funcione".

Para Ana Morgade es hora de afrontar nuevas aventuras, no sin antes reflexionar sobre el funcionamiento de este. Al final solo queda analizar: "Antes de salir al coliseo, todos los gladiadores estamos igual. No tenemos ni idea y solo podemos confiar en que no va a ser la última batalla". Continuando con el humor del post, prometía que si averiguaba algo sobre lo sucedido, lo contaría. Prometía que si por algún casual encontraba "la formula mágica" del éxito televisivo no se quedaría este secreto para ella sola: "prometo compartirla escribiendo un libro carísimo que solo tendrá una copia y que lo acabaré regalando".

Así se planteó 'Vamos a llevarnos bien' con Ana Morgade

Ana Morgade aterrizaba en RTVE con presentando un nuevo formato, 'Vamos a llevarnos bien', caracterizado por un "ring de boxeo" lleno de humor y risas. Los cómicos que allí acudieran tenían una misión muy clara y era utilizar el humor con su mayor ingenio. La presentadora reconocía que le apasionaba esto: "Me encanta estar al frente, meter en problemas a mis amigos cómicos es super divertido". Poner en aprietos a sus compañeros era un plus, así la improvisación llegaba y las risas estarían aseguradas. En ese primer y único programas, por el momento, contó con la visita de Miki Nadal, la Terremoto de Alcorcón, María Gómez, Miguel Maldonado, Bibiana Fernández, Bárbara Rey o Luis Zahera, entre muchos otros.

Este "combate de actualidad" tiene ahora un nuevo reto por delante, encontrar la tecla que ha fallado. En este inicio se estructuraba sobre nueve asaltos en el que los colaboradores tendría que llevarse los aplausos del público. Tras definir los turnos en diversos juegos, quien consiguiera el favor del "aplausómetro" se llevaría la victoria. Habrá que esperar para saber qué cambios se realiza pues no se ha puesto fecha de regreso, como si se ha hecho con la final. Este primer programa será el primero y el último, cerrando así una etapa para abrir en la parrilla pública cuando encuentren su espacio ideal.