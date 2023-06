Ana Milán, descubierta en 'Mask Singer' por todos los investigadores

La máscara de "Cupcake" conseguía algo inaudito en 'Mask Singer'. Conseguía por primera vez que todos los investigadores, con Anabel Alonso como invitada, se pusieran de acuerdo y pulsaran el delatador seguros. Bajo esta colorida magdalena se encontraba Ana Milán. Minutos después llegaba la buena noticia para ellos, era la actriz la que aparecía bajo la gran tetera sobre su cabeza. Su reto fue uno de los más difíciles por la relación que tiene con todos los allí presentes y los proyectos que han compartido: "La semana pasada me encontré con los Javis y estuvimos paseando, quería plantarme delante y contarlo".

Lo cierto es que les tenía despistados hasta el programa del 14 de junio, cuando conseguían reconocerla. "Entro en terreno minado, no podía ni respirar. Quería vivir la experiencia de verdad, voy a ver si los engaño y creo la confusión de si era tío o tía", le confesó a su compañero Arturo Valls en 'Camera Café'. El juego de sus voces logró que pudiera pensar que era Samantha Hudson, pero no. "A mis amigos y a mi terapeuta les pido perdón. Le dije que no podía contarle nada a pesar de que tuviera secreto profesional", se reía.

El salto de Ana Milán a 'Mask Singer': "Han sido como unas vacaciones de mi misma"

La experiencia de llegar a 'Mask Singer' para Ana Milán era todo un desafío, y así se lo planteó desde el principio. "Fui a por todas a vivir la experiencia a hierro. Cuando dijeron Mario Vaquerizo pensé que estaba super delgada, creí que se la iba a dar a todos así y son muy listos, surgió la duda mínimo", reconocía. Ana Obregón fue la primera que acertó en su aparición inicial que se podría tratar de ella. Al final todos coincidían. "Javi Calvo nunca pensaría que podría cantar en inglés y en 'Física o Química' fui su profesora y nos meábamos cada vez que hablaba". Se convierte así en la primera máscara que no elije el público desenmascararse y es el "jurado" el que lo hace. "No era importante ganar, solo disfrutar. Cuando ya dicen que se van a por el delatador me hizo hasta ilusión", dijo antes de saber si, incluso, se podría haber salvado y llegar a la semifinal. Dos máscaras serán descubiertas en este penúltimo programa antes de conocer al ganador.