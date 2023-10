Ana María Aldón quiere dejar la televisión: los motivos

Ana María Aldón está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida. Hace semanas, la diseñadora de moda se quedaba ojiplática después de que su novio, Eladio, le pidiera matrimonio en directo. Con la vista puesta en su futuro enlace, lo cierto es que la vida de la colaboradora ha dado un giro de 180 grados. Ahora, se plantea dejar la televisión para centrarse en un proyecto personal que le hace mucha ilusión.

Ana María Aldón ha vuelto este sábado, 7 de octubre, a 'Fiesta' tras varios días sin pisar un plató. Un ausencia que hacía saltar todas las alarmas sobre una posible retirada de la colaboradora de la televisión. Una teoría que crecía cada vez más después de que ella misma comenzara a vender su ropa en una conocida plataforma. Ahora, ha hablado alto y claro. Y sí, está planteándose dejar la televisión. "No es una idea que venga un día para otro, pero sí que llevo unos meses que estoy muy feliz. Cuando entran en juego personas de mi familia, entonces es cuando yo no quiero tirar. Quiero que todo vuelva a su cauce", asegura. La diseñadora de moda hace hincapié en que hay muchos motivos detrás de su decisión. Entre ellos, las desavenencias públicas con su hija, Gema Aldón. Ana María considera que el problema que hay entre ambas deben solucionarlo de puertas para adentro. "Creo que se tiene que solucionar y no ella hablando desde un sitio y yo desde otro. No creo que sea el camino correcto", asegura.

Sobre la decisión de vender su ropa, Ana María Aldón explica que se debe a que hay algunas prendas con las que no se siente cómoda porque le traen malos recuerdos. Por ello, quiere darles una segunda oportunidad y no puede donar todas. La diseñadora de moda tiene ahora la vista puesta en un proyecto muy personal, el que ha provocado que quiera dejar la televisión. "Estoy haciendo mi propia web a base de esfuerzo y sacrificio. Es una ilusión que tengo y que quiero compartir con la gente que me apoya. Si puedo compaginar, compagino. Quiero dedicarme a lo que yo conozco, el mundo de la moda, patrones, tejidos. Ayudar a otras personas que buscan la ayuda en mi", reitera.

Ana María Aldón, harta de los insultos que recibe en redes sociales

Por otro lado, Ana María Aldón ha mostrado su hartazgo con todas esas personas que se dedican a insultarla a través de las redes sociales. "Hay gente que se dedica a insultar y humillar porque soy un personaje público. Ser un personaje público no da derecho a decir barbaridades. Sé lo que valgo y no tenéis derecho a hacer eso ni conmigo ni con nadie", deja claro.